الأشغال: غلق المسار الأيسر والأوسط على شارع الفاتح عند تقاطع الدولاب

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أعلنت وزارة الأشغال وبالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، بأن أعمال تطوير شارع الفاتح عند تقاطع الدولاب، تستدعي غلق المسار الأيسر والأوسط في كلاً الاتجاهين وسيتم توفير مسار واحد للحركة المرورية.
وسيتم العمل في الموقع المذكور بدءً من يوم الأحد المقبل، من الساعة 01:00 صباحاً إلى صباح يوم الثلاثاء المقبل.
ويرجى من المواطنين والمقيمين الكرام الالتزام بالقواعد المرورية حفاظاً على سلامة الجميع.
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