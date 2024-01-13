Saturday, 13 January 2024 08:16 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الأشغال: غلق المسار الأيسر والأوسط على شارع الفاتح عند تقاطع الدولاب

1/13/2024 8:55:18 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلنت وزارة الأشغال وبالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، بأن أعمال تطوير شارع الفاتح عند تقاطع الدولاب، تستدعي غلق المسار الأيسر والأوسط في كلاً الاتجاهين وسيتم توفير مسار واحد للحركة المرورية.

وسيتم العمل في الموقع المذكور بدءً من يوم الأحد المقبل، من الساعة 01:00 صباحاً إلى صباح يوم الثلاثاء المقبل.

ويرجى من المواطنين والمقيمين الكرام الالتزام بالقواعد المرورية حفاظاً على سلامة الجميع.

MENAFN13012024000055011008ID1107716719

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث