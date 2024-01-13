الاحتلال يعتقل 5 شبان من مخيم عقبة جبر اثنان منهم عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة

MENAFN - Al Wakeel News)اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، 5 شبان من مخيم عقبة جبر جنوب أريحا، اثنان منهم عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة.



وقال مدير نادي الأسير في أريحا عيد براهمة لـ"وفا "، إن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين محمد فتحي محمد دامو، وعلاء نجوم، أثناء مرورهما على المدخل الشمالي لمدينة البيرة.



وأوضح براهمة، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين إيهاب عمران العالم، وسند فايز الظلام، عند الحاجز العسكري جنوب مدينة أريحا، وفارس موسى بنيان ابو داهوك، أثناء رعيه للأغنام في محيط المدينة.

