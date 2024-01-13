اختتام ورشة حول الدليل الاسترشادي لحماية الاسرة من العنف

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اختتمت فعاليات ورشة العمل التوعوية حول الدليل الاسترشادي لحماية الاسرة من العنف اليوم السبت، والتي ركزت على تعزيز الممارسات الاعلامية الهادفة في تغطية قضايا الاسرة.



واستعرض المجلس الوطني لشؤون الاسرة في ختام الورشة منظومة الحماية من العنف واجراءات المجلس الوقائية والتركيز على دور الاعلام واهمية الخطاب الديني في الحد من العنف الاسري.



وركزت الورشة في يومها الاول على انجازات المجلس الوطني لشؤون الاسرة خلال العام الماضي في وسائل الاعلام والرسائل التي تم بثها للمجتمع الاردني لمواجهة العنف الاسري عبر وسائل الاعلام.



وتناولت الورشة مكانة الاسرة والاساليب الوقائية للحد من العنف الاسري وموقف الدين من العنف ودور المؤسسات الوطنية والدينية في الحد من الظواهر التي تستهدف الاسرة في المجتمع.



وشارك في الورشة ممثلون عن وسائل الاعلام والناطقين الاعلاميين في المؤسسات الدينية الرسمية اضافة الى الاعلاميين في وسائل الاعلام الحكومية والخاصة.

