الجيش الإسرائيلي يشن هجوما استباقيا على جنوب لبنان

الجيش الإسرائيلي يشن هجوما استباقيا على جنوب لبنان
التاريخ
1/13/2024 8:12:36 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قالت القناة 12 الإسرائيلية إن جيش الاحتلال يشن هجوما استباقيا على جنوب لبنان والمقاتلات تهاجم أهدافا لحزب الله.
وكانت وكالة الأنباء اللبنانية أفادت بأن الطيران الإسرائيلي شن غارتين على المنطقة الواقعة بين بلدات يارين وطير حرفا والجبين في جنوب لبنان.
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