كأس آسيا.. قطر تستهل حملة الدفاع عن لقبها بالفوز بثلاثية

ورفعت قطر رصيدها إلى ثلاث نقاط في صدارة المجموعة الأولى في حين بقي لبنان بلا رصيد. وتلتقي قطر في الجولة الثانية الأربعاء المقبل مع طاجيكستان، فيما يلعب لبنان في اليوم ذاته مع الصين.

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