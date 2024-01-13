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كأس آسيا.. قطر تستهل حملة الدفاع عن لقبها بالفوز بثلاثية

1/13/2024 8:12:36 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استهل منتخب قطر حملة الدفاع عن لقبه بفوز واعد على لبنان بثلاثية دون رد الجمعة على ملعب لوسيل في الدوحة ضمن منافسات المجموعة الأولى من نهائيات كأس آسيا لكرة القدم.
وسجل أكرم عفيف (45 و6+90) والمعز علي (56) أهداف قطر.
وتضم المجموعة أيضا الصين وطاجيكستان اللتين تلتقيان السبت.
وكانت المباراة ثأرية لمنتخب لبنان الذي خسر أمام نظيره القطري 0-2 في دور المجموعات من النسخة الأخيرة في الإمارات عام 2019، لكن العنابي جدد فوزه الجمعة.
وهذا الفوز هو الثامن تواليا لقطر في النهائيات القارية بعدما توجت بطلة في النسخة الأخيرة بسجل مثالي بفوزها في مبارياتها السبع.


ورفعت قطر رصيدها إلى ثلاث نقاط في صدارة المجموعة الأولى في حين بقي لبنان بلا رصيد.
وتلتقي قطر في الجولة الثانية الأربعاء المقبل مع طاجيكستان، فيما يلعب لبنان في اليوم ذاته مع الصين.

ملاعب

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