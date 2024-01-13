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بايرن ميونخ يسجل رقما قياسيا في الدوري الألماني

1/13/2024 8:12:36 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استهل بايرن ميونخ مبارياته في عام 2024 بتحقيق رقم قياسي في الدوري الألماني لكرة القدم وذلك خلال لقائه ضد ضيفه هوفنهايم الجمعة في افتتاح المرحلة الـ17 من "البوندسليغا".
وأحرز جمال موسيالا هدف التقدم للفريق البافاري أمام هوفنهايم بحلول الدقيقة 18 بتسديدة قوية من زاوية صعبة لتصطدم الكرة بالقائم الأيمن قبل أن تدخل إلى الشباك.
وذكرت شبكة "أوبتا" لإحصاءات كرة القدم أن بايرن ميونخ سجل في مباراته رقم 65 على التوالي في الدوري الألماني على أرضه وهو رقم قياسي جديد في تاريخ الدوري الألماني.
وأضافت: "هذه هي المرة الأولى التي يحقق فيها النادي (بايرن) مثل هذه السلسلة الطويلة من التهديف على أرضه".

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