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الأهلي المصري يضم عمر كمال من فيوتشر

1/13/2024 8:12:36 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن نادي الأهلي المصري لكرة القدم الجمعة، تعاقده بشكل رسمي مع الظهير الأيمن الدولي عمر كمال عبد الواحد قادما من فريق مودرن فيوتشر.
وقال مدير التعاقدات بالنادي الأهلي والقائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم، أمير توفيق، إنه تم التعاقد مع عمر كمال لمدة 3 سنوات ونصف السنة، مع إمكانية إضافة موسم آخر مقابل إعارة الثلاثي محمد زعلوك وعبد الرحمن رشدان وأحمد خالد كباكا (لنادي فيوتشر).
وكشف النادي الأهلي في بيان على موقعه، أن أمير توفيق بعد الرجوع إلى محمود الخطيب رئيس النادي والمشرف العام على الكرة، أنهى كل الإجراءات الإدارية الخاصة بانتقال اللاعب عمر كمال.
ويتواجد عمر كمال حاليا ضمن صفوف المنتخب المصري في كوت ديفوار لخوض نهائيات بطولة الأمم الإفريقية.

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