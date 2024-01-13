أول تعليق لأكرم عفيف بعد قيادته قطر للفوز على لبنان في افتتاح كأس آسيا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وجه النجم القطري أكرم عفيف التهنئة للجماهير القطرية بعد قيادته منتخب بلاده للفوز على نظيره اللبناني بثلاثية نظيفة الجمعة في المباراة الافتتاحية لكأس آسيا لكرة القدم.وسجل عفيف هدفين في الدقيقتين 45 و"6+90"، وأحرز المعز علي هدفا (56) ليمنحا منتخب قطر فوزا غاليا وثلاث نقاط ثمينة.



وقال عفيف في مؤتمر صحفي عقب المباراة: "نبارك لجماهيرنا وحظا أوفر لجمهور لبنان.. مساندة الجماهير لنا شيء مهم ونعمل دائما على إسعادهم وهم السند لنا".

وأضاف: "رغم النتيجة الكبيرة لم تكن المباراة سهلة على الإطلاق خاصة أنها الافتتاحية للبطولة، ولكننا تمكنا من تخطي حمى البداية، وحصد ثلاث نقاط مهمة في سعينا نحو عبور دور المجموعات".

وأشار: "نتائجنا في كأس العالم (2022 التي استضافتها قطر وخرج منتخبها من دور المجموعات) كانت محبطة لكنها أصبحت الآن من الماضي، وعلينا أن نحاول أن نعوض باعتلاء عرش البطولة الآسيوية ويجب أن نفكر في المباراة التالية لأنه إذا خسرنا قد نخرج من المسابقة".

ورفعت قطر رصيدها إلى ثلاث نقاط في صدارة المجموعة الأولى في حين بقي لبنان بلا رصيد.

وتضم المجموعة أيضا الصين وطاجيكستان اللتين تلتقيان السبت.

وتلتقي قطر في الجولة الثانية الأربعاء المقبل مع طاجيكستان، فيما يلعب لبنان في اليوم ذاته مع الصين.

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة