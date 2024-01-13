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غوارديولا يكشف موقف هالاند من المشاركة في لقاء نيوكاسل

1/13/2024 8:12:35 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يستمر غياب الهداف إرلينغ هالاند عن فريقه مانشستر سيتي لكن صانع الألعاب كيفن دي بروين جاهز لخوض لقاء الغد ضد نيوكاسل في الدوري الإنجليزي وذلك وفق ما أفاد مدربهما بيب غوارديولا.
ويغيب هالاند عن الملاعب منذ خسارة مان سيتي أمام أستون فيلا 0-1 في السادس من ديسمبر الماضي بسبب إصابة في القدم، إلا أن ذلك لم يمنعه من السفر مع الفريق إلى السعودية من أجل مؤازرته خلال مشواره الأول على الإطلاق في مونديال الأندية الذي توج بلقبه الفريق الإنجليزي.
وشارك ابن الـ23 عاما في التمارين الفردية خلال تواجده مع الفريق في السعودية، لكنه لم يصل حتى الآن إلى الجاهزية البدنية اللازمة كي يعاود اللعب وتعزيز رصيده التهديفي البالغ 19 هدفا هذا الموسم.
ولكن فريق غوارديولا تلقى خبرا سارا بتعافي صانع الألعاب دي بروين ووصوله إلى الجاهزية الكافية للبدء أساسيا غدا السبت على أرض نيوكاسل، وذلك بعدما سجل عودته إلى الفريق كبديل في عطلة نهاية الأسبوع الماضي خلال الفوز على هادرسفيلد 5-0 في الدور الثالث لمسابقة الكأس.
ويغيب دي بروين عن سيتي منذ أغسطس الماضي بعد تعرضه لإصابة في الفخذ خلال المرحلة الأولى من الدوري ضد بيرنلي.
ومن المتوقع أن يعول مان سيتي أيضا على جاك غريليش بعد تعافيه من المرض، لكن جون ستونز ليس جاهزا للعودة من إصابة في الكاحل.
وقال غوارديولا في مؤتمر صحفي عشية مواجهة نيوكاسل في المرحلة الـ21 من الدوري "جاك كان مريضا. نأمل عودته اليوم (في التمارين). إرلينغ غائب وكذلك جون (ستونز)".
ويتخلف مان سيتي عن ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي بفارق خمس نقاط، ما يجعل مباراته مع نيوكاسل بغاية الأهمية في هذه المرحلة من الموسم.

ملاعب

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