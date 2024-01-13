مهتمون يدعون إلى حماية المنازل التراثية بالكرك

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - دعا مواطنون في محافظة الكرك إلى وضع خطط لحماية المنازل التراثية وتطويرها بالمحافظة، باعتبارها من ركائز التنمية المستدامة.وأكدت الناشطة في مجال التراث والسياحة ربا الضلاعين، ضرورة الارتقاء بالسياحة التراثية في المحافظة، ونشر الوعي بأهمية حماية المعالم التاريخية والأثرية والتراث الثقافي المحلي، والمنازل التراثية والصناعات التقليدية.



من جهته، دعا ماجد المعايطة صاحب منزل تراثي في بلدة جحرا بوادي ابن حماد، إلى إعادة ترميم البيوت التراثية لتكون نزلا للسيّاح ما سيسهم في تنشيط الحركة السياحية في المنطقة.



وقال رئيس جمعية السياحة لإنماء المواقع الأثرية، سامر الحجازين، إن الارتقاء بالقطاع السياحي هو مسؤولية مشتركة بين الجميع، مؤكدا أن السياحة يمكنها أن تسهم في جلب الاستثمار والاستدامة المالية والتنويع الاقتصادي في سوق العمل.



فيما أشار رئيس فرع نقابة الصحفيين لإقليم الجنوب عامر العمرو، أهمية دور الإعلام في الترويج للمواقع السياحية والتراثية ما يسهم في إنعاش قطاع السياحة واستقطاب السياح.



فيما أكدت الناشطة دانا الأغوات، أهمية السياحة التراثية والثقافية، في ترويج السياحة وجذب مزيد من السياحة للمواقع التراثية والتاريخية في المحافظة.



بدوره، قال مدير سياحة الكرك ساطع المساعدة، إن تطوير المواقع السياحية والتراثية مسؤولية مشتركة تتطلب تكاتف جميع الجهود لحماية المنتج السياحي والتراثي، مبينا أهمية التراث باعتباره المرآة الحقيقية لإرث الآباء والأجداد، ويسهم في تعزيز الجذب السياحي وزيادة الفرص الاقتصادية.