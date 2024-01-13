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لبنان.. إسرائيل أحرقت 50 ألف شجرة زيتون معمّرة

1/13/2024 8:12:34 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اتهم وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عباس الحاج حسن، "إسرائيل" بتعمد إحراق مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية في الجنوب اللبناني تقدر بآلاف الهكتارات خلال قصفها الأراضي اللبنانية الذي يتزامن مع حربها المستمرة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.


وكشف الوزير اللبناني في مقابلة مع وكالة أنباء العالم العربي، أن الحكومة اللبنانية أبلغت الأمم المتحدة بما تكبّده لبنان من خسائر في القطاع الزراعي جراء القصف الإسرائيلي والتي تشمل إحراق 50 ألف شجرة زيتون معمّرة بعضها يصل عمره إلى 300 سنة.
وأكد الحاج حسن أن الإحصاء الدقيق لحجم الخسائر غير ممكن حالياً بسبب تواصل القصف الإسرائيلي، قائلاً: "هي حرب همجية بامتياز. اليوم لا يمكن حتى الآن تقدير الأضرار بسبب استمرار القصف، فنحن مهددون في أرواحنا، في أرواح موظفينا والعاملين على الأرض بالجنوب اللبناني، وبالتالي عملية المسح تتم عن بُعد".

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