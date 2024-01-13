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أزمة نيوكاسل تمهد طريق برشلونة لصفقة مميزة

1/13/2024 8:12:34 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشف تقرير صحفي إسباني عن عزم نيوكاسل يونايتد على تجنب خرق قواعد اللعب المالي النظيف خلال الفترة المقبلة، عبر التخلي عن بعض لاعبيه في الصيف.
وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، فإن نيوكاسل بات منفتحا على بيع لاعب الوسط البرازيلي برونو جيمارايش، بنهاية الموسم الحالي.
وأشارت إلى رغبة برشلونة في استغلال هذا الوضع، عبر التحرك من خلال مديره الرياضي ديكو، الذي يضع جيمارايش على رأس أولوياته، للتعاقد معه.
وأكدت الصحيفة أن خصم 10 نقاط من إيفرتون هذا الموسم، دفع مسؤولي نيوكاسل للحذر، خصوصا بعدما بلغت خسائر النادي 150 مليون جنيه إسترليني بآخر موسمين.
هذا الأمر قد يعرض الماكبايس لعقوبات مالية تحرمه من الصفقات أو تعرضه لخصم نقاط منه في الموسم المقبل، وهو ما يدفعه لمحاولة بيع بعض لاعبيه رغما عنه.
ولن يجد النادي الكتالوني طريقه سهلا نحو الدولي البرازيلي، الذي يحظى أيضا باهتمام باريس سان جيرمان، فضلا عن سعره المرتفع في سوق الانتقالات.
وسيحاول جيماريش والمهتمون بضمه لتخفيض المبلغ المطلوب نظير بيعه، في ظل تضمن عقده شرطا جزائيا تبلغ قيمته 115 مليون يورو.
ويرغب برشلونة في التوصل لاتفاق مع نيوكاسل، يقضي بضم لاعب ليون السابق مقابل 80 مليون يورو، كتكلفة إجمالية للصفقة.

ملاعب

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