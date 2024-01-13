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اندلاع مواجهات مع الاحتلال بمخيم الفارعة بطوباس

1/13/2024 8:12:06 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) طوباس/PNN- اندلعت مواجهات واشتباكات مسلحة، اليوم السبت، خلال اقتحام قوات خاصة من جيش الاحتلال الإسرائيلي مخيم الفارعة جنوب طوباس.

وأفادت مصادر ميدانية بأن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم، وسط تحليق مكثف من طائرات الاستطلاع، من جهة حاجز الحمرا العسكري، ودفعت بتعزيزات عسكرية كبيرة يرافقها جرافة عسكرية.

وداهمت قوات الاحتلال عددًا من المنازل في المخيم، وشرعت بعمليات تفتيش فيها، ونشرت قناصتها على عدد من الأبنية والمنازل.

واشارت مصادر طبية الى أن طواقم الهلال الاحمر شرعت بنقل شاب إلى المستشفى التركي إثر إصابته برصاص جيش الاحتلال خلال اقتحامه للمخيم.

وتواصل قوات الاحتلال بدفع تعزيزات عسكرية للمنطقة.

وفي السياق شرعت قوات الاحتلال بإقامة عدد من الحواجز العسكرية في وادي الفارعة، وعلى مفرق العشارين، ومنطقة كجدة في طوباس، وجميعها مناطق محيطة بمخيم الفارعة.

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