اندلاع مواجهات مع الاحتلال بمخيم الفارعة بطوباس

(MENAFN
- Palestine News Network )
طوباس/PNN- اندلعت مواجهات واشتباكات مسلحة، اليوم السبت، خلال اقتحام قوات خاصة من جيش الاحتلال الإسرائيلي مخيم الفارعة جنوب طوباس.
وأفادت مصادر ميدانية بأن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم، وسط تحليق مكثف من طائرات الاستطلاع، من جهة حاجز الحمرا العسكري، ودفعت بتعزيزات عسكرية كبيرة يرافقها جرافة عسكرية.
وداهمت قوات الاحتلال عددًا من المنازل في المخيم، وشرعت بعمليات تفتيش فيها، ونشرت قناصتها على عدد من الأبنية والمنازل.
واشارت مصادر طبية الى أن طواقم الهلال الاحمر شرعت بنقل شاب إلى المستشفى التركي إثر إصابته برصاص جيش الاحتلال خلال اقتحامه للمخيم.
وتواصل قوات الاحتلال بدفع تعزيزات عسكرية للمنطقة.
وفي السياق شرعت قوات الاحتلال بإقامة عدد من الحواجز العسكرية في وادي الفارعة، وعلى مفرق العشارين، ومنطقة كجدة في طوباس، وجميعها مناطق محيطة بمخيم الفارعة.
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