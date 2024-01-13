الأرصاد الجوية: المملكة ستتأثر برياح قوية أحيانا تساهم في انخفاض درجات الحرارة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) صرح مصدر مسؤول بإدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات، بأن مملكة البحرين سوف تتأثر خلال يومي الأحد والإثنين 14 و15 يناير 2024 برياح جنوبية بوجه عام خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانًا مع أجواء دافئة خلال فترة النهار وباردة نسبيًا ليلًا.

وقال المصدر، إنه بناءً على التحديثات الحالية لخرائط الطقس، فمن المتوقع أن تتحول الرياح في وقت لاحق من يوم الإثنين إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، على أن تزداد سرعتها بدءًا من الثلاثاء الموافق 16 يناير لتصل إلى قوية أحيانًا تساهم في انخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ لتكون الأجواء باردة إجمالًا خاصة خلال فترات الليل والصباح الباكر ولا تخلو من بعض السحب.

وتوقع أن يترافق مع هبوب هذه الرياح تصاعد الغبار والأتربة في المناطق المفتوحة وارتفاع أمواج البحر، لذا ينصح بتجنب مزاولة الأنشطة البحرية.



وذكر أن الرياح القوية سوف تستمر حتى يوم الجمعة الموافق 19 يناير لتقل سرعتها تدريجيًا خلال نهار السبت، داعيا إلى أخذ الحيطة والحذر ومتابعة النشرات والتحذيرات الرسمية الصادرة من إدارة الأرصاد الجوية.