الأرصاد الجوية: المملكة ستتأثر برياح قوية أحيانا تساهم في انخفاض درجات الحرارة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) صرح مصدر مسؤول بإدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات، بأن مملكة البحرين سوف تتأثر خلال يومي الأحد والإثنين 14 و15 يناير 2024 برياح جنوبية بوجه عام خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانًا مع أجواء دافئة خلال فترة النهار وباردة نسبيًا ليلًا.
وقال المصدر، إنه بناءً على التحديثات الحالية لخرائط الطقس، فمن المتوقع أن تتحول الرياح في وقت لاحق من يوم الإثنين إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، على أن تزداد سرعتها بدءًا من الثلاثاء الموافق 16 يناير لتصل إلى قوية أحيانًا تساهم في انخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ لتكون الأجواء باردة إجمالًا خاصة خلال فترات الليل والصباح الباكر ولا تخلو من بعض السحب.
وتوقع أن يترافق مع هبوب هذه الرياح تصاعد الغبار والأتربة في المناطق المفتوحة وارتفاع أمواج البحر، لذا ينصح بتجنب مزاولة الأنشطة البحرية.
وذكر أن الرياح القوية سوف تستمر حتى يوم الجمعة الموافق 19 يناير لتقل سرعتها تدريجيًا خلال نهار السبت، داعيا إلى أخذ الحيطة والحذر ومتابعة النشرات والتحذيرات الرسمية الصادرة من إدارة الأرصاد الجوية.
MENAFN13012024000055011008ID1107716668
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.