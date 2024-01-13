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وزير التنمية الاجتماعية يستقبل القائم بأعمال السفارة اللبنانية

1/13/2024 8:07:05 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل أسامة بن أحمد خلف العصفور، وزير التنمية الاجتماعية، ميرنا خولي، القائم بأعمال سفارة الجمهورية اللبنانية لدى مملكة البحرين.
وتم خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون الثنائي بين مملكة البحرين وجمهورية لبنان الشقيقة، ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الشأن التنموي والاجتماعي.
من جانبها؛ أشادت القائم بأعمال سفارة الجمهورية اللبنانية لدى مملكة البحرين، بجهود مملكة البحرين في سبيل تحقيق الحماية والرعاية الاجتماعية، متمنية للمملكة مزيداً من التقدم والازدهار.

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