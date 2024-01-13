وزير التنمية الاجتماعية يستقبل القائم بأعمال السفارة اللبنانية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استقبل أسامة بن أحمد خلف العصفور، وزير التنمية الاجتماعية، ميرنا خولي، القائم بأعمال سفارة الجمهورية اللبنانية لدى مملكة البحرين.
وتم خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون الثنائي بين مملكة البحرين وجمهورية لبنان الشقيقة، ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الشأن التنموي والاجتماعي.
من جانبها؛ أشادت القائم بأعمال سفارة الجمهورية اللبنانية لدى مملكة البحرين، بجهود مملكة البحرين في سبيل تحقيق الحماية والرعاية الاجتماعية، متمنية للمملكة مزيداً من التقدم والازدهار.
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