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تحذير من استخدام إبرة «مونجارو» لخفض الوزن دون استشارة طبية

1/13/2024 8:00:40 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

حذر الدكتور عادل السجواني استشاري طب الأسرة من إبرة ((مونجارو)) الأسبوعية، التي تستخدم في علاج النوع الثاني من السكري، وتحظى بطلب شديد هذه الأيام من قبل الغالبية العظمى من أصحاب الوزن الزائد، خاصة بعد تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بصورة كبيرة.

وقال: إن الإبرة تساعد على تخفيض الوزن؛ كونها تعمل على سد الشهية، لكن يجب استعمالها بوصفة طبية وتحت إشراف من قبل طبيب مختص لتجنب المضاعفات التي قد تتسبب بها مستقبلاً.

التسجيل والاستخدام

وقال الدكتور السجواني: إن دولة الإمارات تعتبر الثانية عالمياً بعد الولايات المتحدة الأمريكية في تسجيل الإبرة بعد اعتمادها من قبل لجنة الغذاء والدواء الأمريكية، لكنها ولغاية الآن غير معتمدة لخفض الوزن والتخسيس، رغم أنها تعمل على سد الشهية، وربما يتم اعتمادها مستقبلاً لتخسيس الوزن.

وأضاف: إن العلبة الواحدة تحتوي على 4 إبر، تستخدم لمدة 4 أسابيع، وفي نفس اليوم والتوقيت تقريباً، بحيث تبدأ الجرعة الأولى 2.5 مللي، وفي الأسبوع الثاني 5 مللي، وفي الأسبوع الثالث 7.5 مللي، وفي الأسبوع الرابع 10 مللي، وقد يستغرق استخدامها بين 6 أشهر إلى سنة، وربما لفترة أطول، حسب حالة المريض وتقييم الطبيب، مشيراً إلى أن سعر العلبة الواحدة يبلغ 1700 درهم.

ليست بديلة للجراحة

وأكد الدكتور السجواني أن إبرة ((مونجارو)) ليست بديلة لعمليات السمنة، فالأشخاص الذين يعانون من زيادة مفرطة في الوزن لا يفيدهم أخذ الإبرة، إنما يفيد الأشخاص الذين يعانون من زيادة بسيطة، وقد تخفض الوزن لـ 10 كيلوغرامات خلال شهرين، لكن شريطة أن يكون ذلك تحت إشراف الطبيب.

وقال: ينبغي على المريض فحص الكبد والكلى شهرياً لتجنب المضاعفات، لافتاً إلى أن الأعراض البسيطة قد تشمل تأثيراً على الحالة النفسية، وقد تسبب أيضاً الحموضة وحرقة المعدة التي ممكن أن تتحسن مع مرور الوقت.

وحذر السجواني من شراء الإبرة من الصيدليات واستخدامها دون استشارة الطبيب وعمل فحوصات السكري والكلى والكبد والغدة.

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