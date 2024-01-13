فولفو تسحب بعض سياراتها في أمريكا بسبب عطل إشارة الدوران الخارجية

(MENAFN
- Al-Bayan)
ذكرت الإدارة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة أن شركة "فولفو" للسيارات في الولايات المتحدة ستسحب بعضا من سياراتها طراز "2024 إكس سي40" بسبب عطل في إشارة الدوران الخلفي الخارجية.
وأضافت الإدارة أن خطأ تشخيصيا في برنامج الوحدة الالكترونية المركزية، ربما يتسبب في عدم عمل مؤشر إشارة الدوران الخلفي الأيسر، مما يزيد من مخاطر وقوع حوادث، حسب وكالة "بلومبرغ" للأنباء اليوم السبت.
وسيتم إرسال خطابات الإخطار بسحب السيارات في 28 فبراير المقبل.
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