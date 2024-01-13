فولفو تسحب بعض سياراتها في أمريكا بسبب عطل إشارة الدوران الخارجية

ذكرت الإدارة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة أن شركة "فولفو" للسيارات في الولايات المتحدة ستسحب بعضا من سياراتها طراز "2024 إكس سي40" بسبب عطل في إشارة الدوران الخلفي الخارجية.



وأضافت الإدارة أن خطأ تشخيصيا في برنامج الوحدة الالكترونية المركزية، ربما يتسبب في عدم عمل مؤشر إشارة الدوران الخلفي الأيسر، مما يزيد من مخاطر وقوع حوادث، حسب وكالة "بلومبرغ" للأنباء اليوم السبت.



وسيتم إرسال خطابات الإخطار بسحب السيارات في 28 فبراير المقبل.





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