«دانوب» تطلق رابع أطول برج فوق 100 طابق في دبي

أعلنت شركة دانوب للتطوير العقاري، أمس عن تطوير مشروعها الأكبر والأعلى، «Bayz101» وهو برج يتكون من 101 طابق - وهو أطول مشروع تطويري للشركة - والذي يعزز مكانة دبي كمدينة لناطحات السحاب، والتي تضم حالياً 3 أبراج يزيد ارتفاعها على 100 طابق، بما في ذلك برج خليفة، أطول برج في العالم، ومارينا 101، وبرج الأميرة.

ويقع المشروع في منطقة الخليج التجاري بالقرب من برج خليفة وسيقوم المشروع، بمجرد اكتماله عام 2028، بتسليم 1346 منزلاً.



ويرفع المشروع محفظة مشاريع دانوب للتطوير العقاري إلى 16.234 وحدة ضمن 28 مشروعاً، بقيمة تطوير مجمعة تتجاوز 18 مليار درهم.

ويتميز «Bayz101» بمساحة بناء كبيرة تبلغ 2.1 مليون قدم مربع، ويعد أكبر مشروع للمطور من حيث الوحدات والمساحة الإجمالية، مع مكانة شاهقة تضع معايير جديدة للارتفاع ومستويات الأرضية تقدم مجموعة متنوعة من مساحات المعيشة، بما في ذلك شقق الاستوديو، شقق مكونة من غرفة نوم واحدة، وشقق مكونة من غرفتي نوم، وشقق مكونة من 3 غرف نوم، وشقق مكونة من 4 غرف، وخيارات البيع بالتجزئة.

ويلبي البرج مجموعة متنوعة من الاحتياجات لأنماط الحياة المختلفة، وبأسعار تبدأ من 1.2 مليون درهم لوحدات الاستوديو، وتبلغ القيمة التطويرية الإجمالية للمشروع 3 مليارات درهم بموقع استراتيجي ومجهز بمرافق من الدرجة الأولى.



ويضمن برج Bayz استثماراً رائعاً، ويعد بإيرادات إيجار أعلى لمشتري المنازل في السنوات المقبلة بفضل خطة الدفع الشهرية الرائدة بنسبة 1%.

وانتعش أداء «دانوب للتطوير العقاري» 2023 مع إطلاق 7 مشاريع، بما في ذلك Viewz وFashionz وElitz وOceanz وSportz وEleganz، بالتعاون مع العلامات التجارية الفاخرة الشهيرة مثل Aston Martin وFashionTV وTonino Lamborghini Casa.

وقال رضوان ساجان، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة دانوب: «دبي جميلة، وقد ألهمتنا المدينة لاتخاذ مبادرات جريئة. إنها وجهة جذابة ومركز للابتكار وأرض الفرص لأولئك الذين لا يخجلون من العمل الجاد «Bayz101» يعكس حلمنا الأكبر من الحياة ويعكس أيضاً أننا نحول أحلامنا إلى حقيقة. إنها لحظة تاريخية بالنسبة لنا حيث نعلن عن أكبر وأطول برج في محفظتنا».

ويوفر البرج أكثر من 40 وسيلة راحة لتحسين نمط حياتك بالإضافة إلى المرافق الصحية مثل النادي الصحي وحمام السباحة ومسار الركض إضافة إلى وسائل راحة أخرى مثل الساحة الرياضية ومساحة العمل ومركز الأعمال ومكان الاجتماعات وملعب التنس.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز