ايقاف رجل ضرب زوجته في شارع عام باربد

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- Khaberni) خبرني - اوقف محافظ اربد رضوان العتوم، السبت، شخصاً اعتدى على زوجته في الشارع العام وضربها في أحد شوارع المدينة.
وانتشر فيديو للسيدة المعتدى عليها تستنجد بالمواطنين للاتصال بالشرطة بعد تعرضها لضرب مبرح على يد زوجها.
وأوعز العتوم، للأجهزة الأمنية بألقاء القبض على الرجل واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه حسب القوانين المعمول بها.
والقت الأجهزة الأمنية و حماية الأسرة القبض على الرجل ، وتم توديعه لديوان المحافظ الذي قرر ربطه بكفالة توقيفه إدارياً حتى تقديم الكفالة.
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