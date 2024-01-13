ايقاف رجل ضرب زوجته في شارع عام باربد

MENAFN - Khaberni) خبرني - اوقف محافظ اربد رضوان العتوم، السبت، شخصاً اعتدى على زوجته في الشارع العام وضربها في أحد شوارع المدينة.

وانتشر فيديو للسيدة المعتدى عليها تستنجد بالمواطنين للاتصال بالشرطة بعد تعرضها لضرب مبرح على يد زوجها.

وأوعز العتوم، للأجهزة الأمنية بألقاء القبض على الرجل واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه حسب القوانين المعمول بها.

والقت الأجهزة الأمنية و حماية الأسرة القبض على الرجل ، وتم توديعه لديوان المحافظ الذي قرر ربطه بكفالة توقيفه إدارياً حتى تقديم الكفالة.