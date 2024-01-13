استبدال وحدات الإنارة التقليدية بشوارع الزرقاء بموفرة للطاقة

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- Khaberni) خبرني - باشرت بلدية الزرقاء باستبدال وحدات الانارة التقليدية بوحدات انارة موفرة للطاقة (LED) في جميع شوارع المدينة ضمن عطاء قامت بطرحه وزارة الطاقة والثروة المعدنية بالتشارك مع وزارة الادارة المحلية وبنك تنمية المدن والقرى.
وقال رئيس بلدية الزرقاء المهندس عماد المومني، ان البلدية بصدد استبدال وحدات الانارة التقليدية المتهالكة منذ عشرات السنين بوحدات موفرة للطاقة (LED) تشمل جميع الشوارع.
واضاف المومني انه تم تركيب (600) وحدة انارة من بداية حدود حي المصفاة، وباتجاه باقي الشوارع والاحياء على التوالي.
وبين المومني ان وحدات الانارة الموفرة للطاقة (LED) تتمتع بمواصفات وكفاءة عالية ومكفولة لمدة (7) سنوات وكلفة تشغيلها اقل بكثير من الوحدات التقليدية، مما سيؤدي الى خفض فاتورة الانارة الى (50 %) من الفاتورة الحالية عند الانتهاء من المشروع والتي تصل حالياً الى مليون وخمسمائة ألف دينار سنوياً.
وقدم المومني الشكر الى نائب رئيس الوزراء ووزير الادارة المحلية ووزير الطاقة والثروة المعدنية ومدير شركة الكهرباء وكهرباء الريف وجميع القائمين والمشرفين على المشروع.
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