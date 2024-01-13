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صحة غزة: لم تتبق إلا 6 سيارات إسعاف صالحة للاستخدام بالقطاع

1/13/2024 7:26:18 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - قالت وزارة الصحة في غزة بمؤتمر صحفي أمام مجمع الشفاء الطبي شمال القطاع:

البنية التحتية والصحية والخدماتية في رفح هشة ولا يمكنها تحمل احتياجات 1.3 مليون مواطن ونازح. الاحتلال لا يزال يستهدف الطواقم الصحية بالقصف والاعتقال، مما أدى إلى استشهاد العشرات. لم تتبق إلا 6 سيارات إسعاف صالحة للاستخدام في القطاع. ما زلنا نكافح لتشغيل بعض الخدمات الأساسية، ومنها وحدات العناية المركزة وحضانات الأطفال. نحذر من انتشار الأوبئة بين النازحين والسكان، خاصة الأطفال وكبار السن. نطالب مؤسسات المجتمع الدولي وحقوق الإنسان بالسعي الحثيث عند الاحتلال للإفراج عن طواقمنا. نطالب مؤسسات المجتمع الدولي وحقوق الإنسان بالمساعدة في إعادة إنشاء المنظومة الصحية بالقطاع. نطالب مؤسسات المجتمع الدولي بإدخال الأجهزة والمعدات والأدوية والمستلزمات الطبية. نطالب مؤسسات المجتمع الدولي بالسماح بإدخال الأطقم الطبية من خارج قطاع غزة للمساعدة. نطالب بالسماح للمرضى بمغادرة القطاع لتلقي العلاج بسبب نقص الموارد لتوفير العلاج لهم.

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