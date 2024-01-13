صحة غزة: لم تتبق إلا 6 سيارات إسعاف صالحة للاستخدام بالقطاع

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- Khaberni) خبرني - قالت وزارة الصحة في غزة بمؤتمر صحفي أمام مجمع الشفاء الطبي شمال القطاع:
البنية التحتية والصحية والخدماتية في رفح هشة ولا يمكنها تحمل احتياجات 1.3 مليون مواطن ونازح. الاحتلال لا يزال يستهدف الطواقم الصحية بالقصف والاعتقال، مما أدى إلى استشهاد العشرات. لم تتبق إلا 6 سيارات إسعاف صالحة للاستخدام في القطاع. ما زلنا نكافح لتشغيل بعض الخدمات الأساسية، ومنها وحدات العناية المركزة وحضانات الأطفال. نحذر من انتشار الأوبئة بين النازحين والسكان، خاصة الأطفال وكبار السن. نطالب مؤسسات المجتمع الدولي وحقوق الإنسان بالسعي الحثيث عند الاحتلال للإفراج عن طواقمنا. نطالب مؤسسات المجتمع الدولي وحقوق الإنسان بالمساعدة في إعادة إنشاء المنظومة الصحية بالقطاع. نطالب مؤسسات المجتمع الدولي بإدخال الأجهزة والمعدات والأدوية والمستلزمات الطبية. نطالب مؤسسات المجتمع الدولي بالسماح بإدخال الأطقم الطبية من خارج قطاع غزة للمساعدة. نطالب بالسماح للمرضى بمغادرة القطاع لتلقي العلاج بسبب نقص الموارد لتوفير العلاج لهم.
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