175 مليون دينار إيرادات تسجيل أراضي العاصمة العام الماضي

MENAFN - Khaberni) خبرني - بلغت إيرادات مديريات ومكاتب تسجيل اراضي العاصمة عمان 175 مليون دينار العام الماضي، بنسبة 68 بالمئة من اجمالي إيرادات الدائرة البالغة نحو 258 مليون دينار.

وأكدت دائرة الأرضي والمساحة وفقا لإحصائيات نشرتها على موقعها الإلكتروني، أن إيرادات مديرية تسجيل أراضي شمال عمان بلغت 41,600 مليون دينار العام الماضي، حيث حلت بالمرتبة الأولى من جهة إيرادات دائرة الاراضي والمساحة لعام 2023.

وأضافت، أن مديرية تسجيل أراضي جنوب عمان جاءت في المرتبة الثانية بإيرادات بلغت 34 مليون دينار، وبالمرتبة الثالثة مديرية تسجيل أراضي عمان بإيرادات بلغت 29 مليونا، ثم بالمرتبة الرابعة مديرية تسجيل أراضي غرب عمان بإيرادات بلغت 26 مليون دينار.

وأشارت الإحصائيات الى أن إجمالي بيوعات العقـار في المملكة خلال العام الماضي بلغت 156 ألف عقار، بانخفاض بلغت نسبته 5 بالمئة مقارنة مع عام 2022، حيث توزعت على 56.960 الف عقار في محافظة العاصمة بنسبة 36 بالمئة، 99.563 الف عقار في باقي المحافظات بنسبة 64 بالمئة، كما توزعت بيوعات العقار في محافظة العاصمة على23.332 الف شقة، و33.628 الف قطعة أرض، في حين توزعت البيوعات في باقي محافظات المملكة على 12.608 الف شقة و 86.955 الف قطعة أرض.

وبشأن بيوعات الأراضي في المملكة، أوضحت الدائرة، أن أكثر بيوعات الأراضي في المملكة خلال عام 2023 تمركزت في عمان، قرية عمان، حوض المدينة بعدد 589 قطعة أرض، تلتها في الزرقاء، قرية البتراوي، حوض البتراوي الجنوبي بعدد 395 قطعة.

وفي جنوب عمان، قرية الجيزة، حوض الموارس بعدد 282 قطعة، ثم في قرية المسيطبة، حوض البلد من نفس المديرية، أما بيوعات الشقق فقد تمركزت في الزرقاء، قرية البتراوي، حوض البتراوي الجنوبي بعدد 661 شقة، تلتها شرق عمان، قرية النويجيس، حوض الرواق بعدد 567 شقة، وفي قرية طبربور من نفس المديرية، حوض الميالة بعدد 553 شقة، وفي شمال عمان، قرية ياجوز، حوض أم حليليفة بعدد 470 شقة.

من جهة أخرى، اشارت الدائرة الى أن عدد بيوعات العقار للمستثمرين غير الأردنيين خلال العام الماضي بلغ 2539 عقاراً بانخفاض بلغت نسبته 28 بالمئة مقارنة مع عام 2022، منها 1585 شقة بانخفاض بلغت نسبته 29 المئة، و954 قطعة أرض بانخفاض بلغت نسبته 26 بالمئة، حيث جاءت الجنسية العراقية في بيوعات الربع الأول بالمرتبة الأولى بمجموع 597 عقاراً، والجنسية السورية بالمرتبة الثانية بمجموع 463 عقاراً، والجنسية السعودية بالمرتبة الثالثة بمجموع 367 عقاراً.