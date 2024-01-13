طوقان: نسعى لتحقيق توليد الطاقة من مواردنا النووية

MENAFN - Khaberni) خبرني - قال رئيس هيئة الطاقة الذرية الأردنية الدكتور خالد طوقان إن الهيئة ومن خلال مفوضياتها ومديرياتها العديدة تعمل في إطار رؤى جلالة الملك عبدالله الثاني والمصالح العليا للدولة الأردنية للارتقاء العلمي والتكنولوجي وتوطين وإحلال التطبيقات السلمية للطاقة النووية وتسخيرها بكل برامجها الريادية ليكون الأردن في مصاف الدول المتقدمة علمياً وتكنولوجياً في هذا المضمار.

وأكد طوقان في بيان صحفي صادر عن الهيئة، أن كل الجهود المبذولة في جميع مفوضيات الهيئة تأتي في إطار الأهداف الكبيرة لتحقيق استقلال الإرادة الوطنية بالاعتماد على الذات واستغلال الموارد المحلية المتاحة من المواد النووية، لتوليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه، معتمدة بذلك على كفاءات ومهارات العاملين فيها وهي طاقات أردنية مبدعة وقادرة على الإنجاز الحقيقي وفق المعايير الدولية المعمول بها في أكبر هيئات ومراكز العلوم النووية في العالم.

وأوضح الدكتور فراس عفانه مفوض العلوم النووية وتطبيقاتها بأن الهيئة وعلى صعيد مفوضية العلوم النووية وتطبيقاتها حققت انجازات متقدمة في تطوير الفحوصات الإشعاعية المخبرية وإجراء الدراسات والأبحاث العلمية بهدف تطوير الاستخدامات السلمية للطاقة النووية وتكنولوجيا الإشعاع في الأردن، مؤكداً على أهمية ما تقوم به من فحوصات إشعاعية مخبرية وتحليلية لخدمة قطاعي الإنتاج والخدمات في المجتمع، إضافة إلى تشعيع البضائع المختلفة لأغراض التعقيم الطبي والعينات للدراسات البحثية.

وقال الدكتور عفانه بأن الهيئة ومن خلال مديرية مختبرات البحوث والمعلومات تقدم خدمات تدريبية متخصصة في مجال الإشعاع والفحوصات الإشعاعية لأشعة جاما وجسيمات ألفا وبيتا والمعايير الكيميائية على المستويين المحلي والإقليمي بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والهيئة العربية للطاقة الذرية، مشيراً على ذات الصعيد بأن مديرية مختبرات البحوث والمعلومات تقدم خدمة الفحص الإشعاعي للأسمدة التي ترسل من قبل وزارة الزارعة للتأكد من سلامتها وخدمة فحوصات الخلو الإشعاعي للشركات والمؤسسات لغايات الاستيراد والتصدير، حيث تقدم المختبرات خدماتها لأكثر من (300) شركة. وتعتبر المديرية ركيزة أساسية في تقديم هذه الفحوصات على المستوى الوطني. وعلاوة على ذلك تقدم مديرية مختبرات البحوث والمعلومات خدمة معايرة أجهزة الفحص الإشعاعي الخاصة بأشعة جاما والنيوترونات، وحالياً تم توسيع نطاق العمل لمعايرة الأجهزة من الدول المجاورة.

وأكد الدكتور عفانه بأن المفوضية ومن خلال مديرياتها الثلاث تعمل على تحقيق برامج نوعية وإنجازات علمية وعملية بكل الاقتدار وتتيح المجال أمام الطلبة الباحثين من الجامعات الأردنية لإجراء الأبحاث في مختبراتها، وتقديم التدريب الفني المتخصص، مشيراً إلى أن مختبرات المفوضية حصلت على اعتماد المواصفة العالمية الآيزو (17025) منذ العام (2012). كما تم اعتماد مختبر المعايرة الثانوية كمركز تدريب إقليمي ونسعى لاعتماد باقي المختبرات كمراكز تدريب في الإقليم.

وقال الدكتور عفانه بأن مديرية مختبرات البحوث والمعلومات في المفوضية تنفرد بتقديم خدمة قياس التعرضات الشخصية للإشعاع من خلال معايرة وقراءة الجرعات الإشعاعية التي تسجلها مقاييس التعرضات الشخصية (TLD) للأفراد العاملين في المؤسسات والمستشفيات التي تمارس العمل الإشعاعي، وتقوم كذلك بجمع وتحليل العينات البيئية من المناطق المحاذية للمفاعل النووي الأردني للبحوث والتدريب والتي تشمل التربة والمياه وأرواق الشجر والحليب وذلك للكشف عن أي زيادة في مستويات الإشعاع عن المستويات الطبيعية.

كما أوضح بأن مديرية مختبرات البحوث والمعلومات تقدم خدمات الفحوصات الإشعاعية وخدمة تحليل العينات وبتراكيز متناهية الصغر لمعظم عناصر الجدول الدوري بما فيها خدمة عنصر اليورانيوم والعناصر الأرضية النادرة والعناصر السامة لخدمة شركات الغذاء والصناعة والزراعة، كما وتقدم المديرية خدمات الفحوصات اللإتلافية للمواد المختلفة.

هذا وقد قامت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدعم هيئة الطاقة الذرية الأردنية في مجال التشعيع الجامي من خلال تزويد مديرية التشعيع الجامي بمشع جامي بحثي وآخر تجاري، قادر على إطلاق أشعة جاما بهدف إدخال التطبيقات السلمية للتكنولوجيا النووية، وتدريب الكوادر البشرية على هذه التكنولوجيا، والقيام بالأبحاث العلمية. ويعتبر التشعيع الجامي إحدى الطرق الفعالة لتعقيم كل من المنتجات منخفضة وعالية الكثافة، حيث أن أشعة جاما عالية النفاذية موصى بها من قبل مؤسسات الغذاء والدواء كبديل لغار أكسيد الإيثيلين الضار بالبيئة. والمشع مرخص من قبل هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن وحاصل على شهادة الجودة (9001).

حيث تساهم خدمة التشعيع باستخدام أشعة جاما في تعقيم المستلزمات الطبية مثل عبوات قطرات العيون الفارغة وأنابيب مراهم العيون ووحدات غسيل الكلى والملابس الجراحية والكبسولات الجلاتينية الفارغة والصحون المخبرية وأنابيب جمع عينات الدم والقفازات المطاطية ولفائف الحروق والمطاعيم البيطرية والمواد الأولية الصيدلانية والأعشاب الطبية والمواد الغذائية كالأعشاب والبهارات والمكسرات، إضافة إلى المواد الأولية لمستحضرات التجميل مثل طين البحر الميت.

ونظراً للطلب المتزايد على التشعيع الجامي من الشركات المصنعة للمستلزمات الطبية، فقد قامت الهيئة بتعزيز قدرات المشع الجامي التجاري بمصادر جديدة لزيادة الإنتاجية وتقديم الخدمة السريعة لقطاع واسع من الشركات الطبية والغذائية ومستحضرات التجميل بما لا يقل عن (50) شركة محلية بالإضافة إلى شركات عربية من الدول المجاورة.