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ماكلروي يحافظ على صدارة اليوم الثاني لجولف دبي انفيتيشينا

1/13/2024 7:26:00 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


حافظ لاعب الجولف المحترف روري ماكلروي على الصدارة في اليوم الثاني من بطولة دبي "انفيتيشينال"، أمس في منتجع خور دبي، بتسجيل 4 ضربات فوق البار، ليبتعد بفارق نقطتين.

وسيطر المصنف الثاني عالمياً على اليوم الأول للبطولة أمس الأول، بتسجيل 62 نقطة خالية من الأخطاء في بداية قوية للدفاع عن لقبه في "السباق إلى دبي"، بعدما انتقل من متقدم بفارق 4 نقاط إلى التعادل الرباعي إثر اعتراض الماء للكرة مرتين قبل وصولها للحفرة الثامنة.

وتقدم ماكلروي بثلاث ضربات بيردي في الحفرة التاسعة الخلفية ليسجل 70 نقطة ويتقدم على الألماني يانك بول والدنماركي جيف وينتر ويتصدر بفارق 10 ضربات فوق البار.

وقال ماكلروي: " أعتقد أنه إذا نظرت إلى الحفر الـ 17 التي لعبت بها، أجد أنني قدمت أداءً جيداً بشكل لا يختلف عن الطريقة التي لعبت بها في اليوم الأول، ربما قمت بتسديد ضربات أكثر، لكن الظروف أصبحت أكثر صعوبة بعض الشيء بسبب الرياح القوية، وكانت المساحات الخضراء ثابتة، كما حدثت بعض الأخطاء على الحفرة الثامنة، لكن الأمر الجيد أنني في الصدارة".

وشهدت مباريات الفرق تقدم عبد الله النابودة بفارق تسديدتين بعد أن ساهم بثلاث ضربات بيردي وتعادل في 67 نقطة إلى جانب بابلو لارازابال، وسيلعب مع ماكلروي في الجولة الأخيرة اليوم السبت.

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