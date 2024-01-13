غدا .. منتخبنا الوطني لكرة القدم يفتتح مشواره في كأس آسيا بمواجهة هونج كونج

يفتتح منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، غدا "الأحد" مشواره في منافسات كأس آسيا 2023، والمقامة بالعاصمة القطرية الدوحة بمشاركة 24 منتخبنا، والمستمرة حتى 10 فبراير المقبل، حيث يواجه منتخب هونج كونج الساعة 18:30 بتوقيت الإمارات على استاد خليفة الدولي.

ويجري منتخبنا الوطني اليوم تدريبه الأخير على استاد خليفة الدولي، استعدادا لمواجهة الغد في افتتاح مباريات المجموعة الثالثة، التي تضم أيضا منتخبات فلسطين، وإيران، طامحا في الحصول على العلامة الكاملة.

ويطمح المنتخب الوطني حاليا في التأهل من مرحلة المجموعات، والوصول إلى الأدوار الإقصائية من أجل الوصول إلى أبعد نقطة في البطولة.

وركز المدرب بينتو خلال التدريبات التي أجراها خلال الفترة الماضية بعد الوصول إلى الدوحة، على السلبيات التي حدثت في الفترة الأخيرة، على الرغم من سلسلة الانتصارات التي حققها المنتخب مع المدرب، والخسارة الوحيدة، والتي جاءت في اللقاء الودي أمام عمان بهدف دون مقابل قبل السفر إلى خوض النهائيات.

وحرص أيضا على مواصلة العمل في تجهيز جميع اللاعبين، ورفع معدل اللياقة البدنية، إضافة إلى التركيز على تجويد الجانب التكتيكي، ومتابعة تنفيذ اللاعبين للخطة الموضوعة وتطبيقها.

وقام الجهاز الفني بدراسة المنتخب المنافس، من خلال مشاهدة تسجيلات حديثة، للتعرف على مواطن الضعف والقوة، ووضع الخطة الفنية المناسبة التي سيخوض بها اللقاء، واستمر في عقد الاجتماعات الفردية والجماعية مع اللاعبين، وتكليف كل لاعب بأداء أدوار معينة خلال المباراة.

وتعد هذه هي المواجهة الرابعة، بين منتخبنا الوطني، ومنتخب هونج كونج، حيث سبق وأن التقيا من قبل في 3 مواجهات ودية ورسمية فاز فيها منتخبنا الوطني جميعا، وسجل 12 هدفا، وتلقى هدفا واحدا.

وينتظر نجم منتخبنا الوطني علي مبخوت تحطيم المزيد من الأرقام القياسية، أبرزها فك ارتباطه في عدد الأهداف المسجلة بالبطولة مع الياباني ناوهيرو تاكاهارا برصيد ( 9 أهداف) لكل منهما، وللاقتراب من الكوري الجنوبي لي دونج، 10 أهداف، ومثلهم للقطري المعز علي الذي وصل إلى هدفه العاشر أمس الجمعة في لقاء فوز منتخب بلاده على لبنان بالمباراة الافتتاحية، وكذلك الوصول إلى الإيراني علي دائي صاحب الرصيد الأكبر من الأهداف في البطولة ( 14 هدفا).

وأكد ياسر سالم مدير المنتخب، حرص الجميع على تقديم كل ما يملكون في المباراة الافتتاحية التي تعد الأهم في مشوار البطولة، مؤكداً احترامهم الكامل لكل المنتخبات المشاركة، وعدم الاستهانة بأي منافس، لأن جميع المنتخبات حضرت إلى العاصمة القطرية الدوحة من أجل المنافسة، وترغب في مواصلة المشوار والتأهل إلى مراحل متقدمة في البطولة.

وقال: "تحقيق نتيجة إيجابية في بداية المشوار أمر مهم بالنسبة لكل المنتخبات، ويدرك اللاعبون حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، ويعلمون أن جماهير الكرة الإماراتية تترقب مشاركة المنتخب والأمل يحدوها في وصول الأبيض إلى مرحلة متقدمة، وهو الهدف الذي نسعى جميعاً لتحقيقه بكل قوة".





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