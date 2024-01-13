غداً الأحد في مباراة الكلاسيكو .. صراع جديد بين برشلونة وريال مدريد للفوز بلقب السوبر الإسباني

يتجدد الصراع مرة أخرى بين فريقي ريال مدريد وبرشلونة عندما يلتقيان غدا الأحد في مباراة "الكلاسيكو" بنهائي كأس السوبر الإسباني لكرة القدم على استاد "الأول بارك" بالسعودية.وتستضيف المملكة بطولة كأس السوبر الإسباني للمرة الرابعة في التاريخ، بعد أعوام 2020 و2022 و2023.

وستكون هذه هي المرة الثانية على التوالي التي يلتقي فيها الفريقان في المباراة النهائية للبطولة، حيث التقيا في العام الماضي، وفاز برشلونة 3 / 1 وتوج باللقب.

وحجز الريال موقعه في المباراة النهائية بعد فوزه على جاره أتلتيكو مدريد 5 / 3 عقب وقت إضافي، في الدور قبل النهائي، فيما تأهل برشلونة بفوزه على أوساسونا 2 / صفر في الدور قبل النهائي.

والتقى الفريقان في 255 مباراة رسمية حتى الآن، وكانت الكلمة العليا للريال الذي حقق الفوز في 104 مباراة، فيما حقق برشلونة مئة انتصار، وتعادلا في 51 مباراة.

وفي آخر 12 مباراة جمعت بين الفريقين، فاز الريال في ثماني مباريات، فيما فاز برشلونة بأربعة مباريات.

وكان الفوز الذي حققه برشلونة 3 / 1 على الريال في نهائي نسخة الموسم الماضي، هو الأول له على الفريق في كأس السوبر بعد أربع هزائم متتالية في الفترة مابين 2012 و2022.

ويدخل الريال المباراة بثقة كبيرة، خاصة وأن الفريق تفادى الخسارة في آخر 20 مباراة رسمية، وكانت آخر خسارة تلقاها الفريق ليوم 24 سبتمبر الماضي عندما خسر 1 / 3 أمام أتلتيكو مدريد.

وخلال الـ20 مباراة التي تفادى فيها الريال الهزيمة، تمكن الفريق من الفوز على برشلونة في مباراة الكلاسيكو، التي أقيمت في أكتوبر الماضي، وذلك عندما سجل جود بيلينجهام هدفين، أحدهما هدف الفوز في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

واستطاع الريال أن يحقق الفوز في آخر ست مباريات في جميع المسابقة، وتمكن الفريق من تسجيل ثلاثة أهداف على الأقل في أربعة مباريات.

ولم يخسر الريال إلا في مباراة واحدة في جميع المسابقات هذا الموسم، وفشل في التسجيل في مباراة واحدة في آخر 27 مباراة.

وتحوم الشكوك حول مشاركة داني كارفاخال في المباراة، حيث تدرب منفردا بسبب إصابة عضلية، وسيخضع اللاعب لفحص طبي خلال الساعات المقبلة لمعرفة مدى جاهزيته للقاء.

وأنهى برشلونة فترة انتظار خمس سنوات للتتويج بلقب كأس السوبر، بعدما توج به الموسم الماضي، وستكون الفرصة متاحه أمامه للفوز بالكأس للعام الثاني على التوالي وتعزيز رقمه القياسي كأكثر الأندية تتويجا باللقب حيث حصده 14 مرة بفارق لقبين أمام الريال.

ويدخل برشلونة اللقاء بمعنويات مرتفعة، خاصة وأن الفريق حقق أربع انتصارات متتالية للمرة الأولى منذ سبتمبر الماضي، ويسعى الفريق للبناء على هذا.

وفي المباريات الأربع الأخيرة سجل الفريق عشرة أهداف ولكنه تلقى خمسة أهداف.

ومع احتلال برشلونة المركز الثالث في جدول ترتيب الإسباني بفار سبع نقاط خلف الريال، سيكون لدى الفريق حافز إضافي للتتويج باللقب، خاصة وأن الفريق كان متصدرا للدوري لكنه تراجع في الترتيب وأهدى الصدارة للريال عقب مباراة الكلاسيكو.

وستكون الفرصة متاحة أمام برشلونة للتتويج باللقب للعام الثاني على التوالي، وذلك للمرة الأولى منذ أن حقق هذا الإنجاز في 2010 و2011.

وسيفتقد برشلونة لجهود رافينيا، ولذلك يتوقع أن يبدأ لامين يامال اللقاء بدلا عنه، كما يتوقع أن يبدأ بيدري اللقاء.

وستكون هناك مباراة أخرى خارج الخطوط بين تشافي، المدير الفني لبرشلونة، والإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للريال.

ومنذ أن تولى الثنائي تدريب الفريقين التقيا في

ثماني مباريات، وتمكن كل مدرب من الفوز على الآخر في أربع منها.

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