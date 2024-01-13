بعد حادث آلاسكا إيرلاينز .. الإبقاء على منع تحليق طائرات بوينغ737 ماكس 9

أعلنت الوكالة الأمريكية للطيران المدني الجمعة الابقاء على منع تحليق جميع الطائرات من طراز بوينغ 737 ماكس 9 حتى تقدم الشركة المصنعة مزيدًا من البيانات حول حادثة انفصال أحد أبواب طائرة تابعة لشركة "آلاسكا إيرلاينز" الأمريكية بعد الاقلاع.

وقالت الوكالة في بيان "من أجل سلامة الركاب الأميركيين، أمرت إدارة الطيران الفدرالية بإيقاف تحليق الطائرات من طراز بوينغ 737 ماكس 9 حتى الانتهاء من عمليات الفحص والصيانة الشاملة ودراسة البيانات التي تم جمعها".

وقع الحادث في 5 يناير بعيد إقلاع الطائرة التابعة لشركة "ألاسكا إيرلاينز" من مطار بورتلاند الدولي في ولاية أوريغون بشمال غرب الولايات المتحدة متجهة إلى أونتاريو بولاية كاليفورنيا، لكنه لم يتسبب إلا في عدد قليل من الإصابات الطفيفة وتمكنت الطائرة من العودة والهبوط بسلام.

وقال مايك ويتاكر، مدير الوكالة الأمريكية للطيران "نحن نعمل على التأكد من عدم تكرار ذلك. همنا الوحيد هو سلامة المسافرين الأمريكيين ولن تحلق طائرة بوينغ 737-9 ماكس إلا بعد أن نتأكد تماما من أنها آمنة".

وإذ أكدت الهيئة الناظمة أنها "لن توافق على عملية الفحص والصيانة حتى الانتهاء من دراسة بيانات الحزمة الأولى من 40 عملية فحص"، اعتبرت أن الجانب "الشامل للتعليمات التي تنفذها بوينغ فيما يتعلق بعملية الفحص والصيانة" أمر "مشجع".

واضافت أنها تدرس أيضًا اللجوء إلى طرف ثالث مستقل للإشراف على عمليات الفحص التي تقوم بها بوينغ.

واوضح ويتاكر "لقد حان الوقت لإعادة النظر في تفويض السلطة وتقييم المخاطر الأمنية المرتبطة بها".

وتسبب قرار إدارة الطيران الفدرالية بإيقاف الطائرات بإلغاء مئات الرحلات الجوية.

وأعلنت شركة "ألاسكا إيرلاينز" التي تمتلك أسطولا مكونا من 65 طائرة من هذا الطراز، أنها اضطرت إلى إلغاء من 110 إلى 150 رحلة يوميا حتى الثلاثاء.





تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز