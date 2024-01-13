Saturday, 13 January 2024 08:12 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


خبير بصناعة السيارات الألمانية يحذر من موجة ضد السيارات الكهربائية

1/13/2024 7:26:00 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد خبير في صناعة السيارات أن القرار الأخير الذي اتخذته عملاق تأجير السيارات "هيرتز"-ومقرها الولايات المتحدة- لخفض أسطولها من السيارات الكهربائية قد يكون مؤشرا على اتجاه أوسع نطاقا.

وأوضح فيرديناند دودنهوفر، من مركز أبحاث السيارات في ألمانيا، أن هذه الخطوة تشير إلى زيادة الشك باتجاه السيارات الكهربائية.

وأعلنت شركة هيرتز أوائل الأسبوع الجاري، عن عزمها بيع ثلث أسطولها الكهربائي قبل الموعد المحدد، لتحل محلها السيارات التي تعمل بمحركات الاحتراق.

وأضاف: "تنمو موجة ضد السيارات الكهربائية فيما أصبح المؤجرون وشركات التأجير والتجار وفي النهاية مشتري السيارات المستخدمة، مضطربين".

وأشار دودنهوفر إلى أن السيارات الكهربائية المستخدمة التي سوف يتم تمريرها على طول سلاسل إعادة التدوير قد تؤدي إلى خسائر.

وتكمن أكبر المخاطر، بحسب دودنهوفر، في المنتجين الذين يدفعون بشراسة الطرز الخاصة بهم من السيارات الكهربائية إلى السوق بخصومات جوهرية مما يؤثر بشكل محتمل على الموثوقية الكلية وقيمة إعادة البيع لتلك السيارات.


تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز

MENAFN13012024000110011019ID1107716637

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث