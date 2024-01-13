خبير بصناعة السيارات الألمانية يحذر من موجة ضد السيارات الكهربائية

أكد خبير في صناعة السيارات أن القرار الأخير الذي اتخذته عملاق تأجير السيارات "هيرتز"-ومقرها الولايات المتحدة- لخفض أسطولها من السيارات الكهربائية قد يكون مؤشرا على اتجاه أوسع نطاقا.

وأوضح فيرديناند دودنهوفر، من مركز أبحاث السيارات في ألمانيا، أن هذه الخطوة تشير إلى زيادة الشك باتجاه السيارات الكهربائية.

وأعلنت شركة هيرتز أوائل الأسبوع الجاري، عن عزمها بيع ثلث أسطولها الكهربائي قبل الموعد المحدد، لتحل محلها السيارات التي تعمل بمحركات الاحتراق.

وأضاف: "تنمو موجة ضد السيارات الكهربائية فيما أصبح المؤجرون وشركات التأجير والتجار وفي النهاية مشتري السيارات المستخدمة، مضطربين".

وأشار دودنهوفر إلى أن السيارات الكهربائية المستخدمة التي سوف يتم تمريرها على طول سلاسل إعادة التدوير قد تؤدي إلى خسائر.

وتكمن أكبر المخاطر، بحسب دودنهوفر، في المنتجين الذين يدفعون بشراسة الطرز الخاصة بهم من السيارات الكهربائية إلى السوق بخصومات جوهرية مما يؤثر بشكل محتمل على الموثوقية الكلية وقيمة إعادة البيع لتلك السيارات.





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