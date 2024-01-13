ضمن مهرجان ولي عهد دبي للهجن.. 52 متسابقاً يشاركون فى ماراثون اليوم الوطني للهجن





تصدر ماراثون اليوم الوطني للهجن، الذي نظمته إدارة بطولات فزاع في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث بالتعاون مع نادي دبي لسباقات الهجن، المشهد ضمن مهرجان ولي عهد دبي للهجن في المرموم، بمشاركة كبيرة من 52 متسابقاً تنافسوا في سباق مفتوح لمسافة 11 كلم، وسط حضور جماهيري وتفاعل كبير مع الحدث الأبرز من نوعه للحفاظ على هذا النوع من الموروث الشعبي.

وحقق عبيد محمد الخاطري المركز الأول في السباق على ظهر المطية "هداد" بزمن وقدره 21.23.47 دقيقة، وجاء مطر محمد الحميري ثانيًا بفارق ثوانٍ قليلة على ظهر المطية "ظنون" بزمن 21.26.10، فيما ذهب المركز الثالث إلى حميد عبد الله الهاجري على ظهر المطية "فعال" بزمن 21.43.30 دقيقة. وذلك بعد تنافس كبير وتقارب في التوقيت.

وتم تتويج الفائزين بحضور سعادة عبد الله حمدان بن دلموك الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وعلي سعيد بن سرود المدير التنفيذي لنادي دبي لسباقات الهجن.

وقال بن دلموك: "فخورين بتزامن السباق الرئيسي لماراثون اليوم الوطني للهجن، مع مهرجان سمو ولي عهد دبي، هذه الفعالية المتميزة لواحد من أهم رموز التراث الوطني في الدولة، والتي تُظهر مدى اهتمام سموه في استدامة الهوية الوطنية والموروث الشعبي بين عيال البلاد.

وأضاف : كنا حريصين على إقامة سباقين تمهيديين للماراثون، للوقوف على جاهزية المشاركين، ولضمان تقديم مستوى يليق باسم هذا المهرجان الوطني ونتطلع أن يكون الماراثون قد حقق الأهداف المنشودة لنا في الحفاظ على هذا الموروث

.. مشاركة غير مسبوقة لأبناء الوطن في هذا الماراثون، حيث وصل عدد المشاركين إلى 52 مشاركا، والذي أسعدنا هو المعدّل الصغير لأعمار المشاركين، والذي أعطانا مؤشرا واضحا بأننا نسير على الخط الصحيح وفي نسق تصاعدي، وبأن عشاق الهجن في ازدياد وشغف دائم لهذه الرياضة العريقة والمتأصلة في جذورنا، لذلك سنواصل في رؤيتنا وأهدافنا المتمثلة في تقديم كل الدعم لها، والاستمرار في الحفاظ عليها بالشراكة الاستراتيجية التي تجمعنا مع نادي دبي لسباقات الهجن.

من جانبه عبر عبيد محمد الخاطري عن سعادته بالفوز بسيف الماراثون اليوم الوطني للهجن، مشيراً إلى أن السباقين التمهيديين اللذان سبقا الماراثون منحاه الثقة والقدرة على الفوز، وسط المنافسات القوية التي امتدت طوال مراحل السباق.

واعتبر مطر محمد الحميري صاحب المركز الثاني، أن المشاركة في فعاليات مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن إنجاز ووسام شرف لكل راكب هجن..









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