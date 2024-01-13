روسيا تطلق 40 صاروخاً ومسيّرة على مناطق مختلفة من أوكرانيا

أطلقت روسيا أربعين صاروخاً ومسيّرة على مناطق مختلفة من أوكرانيا خلال الليل على ما أعلنت السلطات الأوكرانية السبت. من جهته أعلن الجيش الروسي السبت أنه ضرب مصانع أسلحة في أوكرانيا خلال الليل، مؤكداً أنه أصاب "كل" أهدافه في سلسلة من الضربات على منشآت تنتج الذخيرة والمسيّرات.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في إحاطة يومية "نفّذت قوات الاتحاد الروسي المسلحة هذا الصباح مجموعة ضربات... على منشآت تابعة للمجمّع الصناعي العسكري الأوكراني".

وأوضحت أنّ الضربات استهدفت أماكن لإنتاج القذائف والبارود والمسيّرات.

وأضافت أنّ "كل المنشآت المخصصة لذلك تعرّضت للقصف".

وكان سلاح الجو الأوكراني أكد أنه "سجل إطلاق أربعين وسيلة هجوم جوي للعدو في المجموع" خلال ليل الجمعة السبت، مضيفا أنه دمر ثمانية صواريخ.

وأفاد بأنّ روسيا نفّذت هجومها بمجموعة واسعة من الأسلحة بينها صواريخ كروز، وصواريخ باليستية، وصواريخ مضادة للطائرات، ومسيّرات.

وأشار سلاح الجو الأوكراني إلى أنّ "أكثر من 20 مقذوفة" فشلت في بلوغ أهدافها "بسبب تدابير نشطة لوسائل الحرب الالكترونية".

وأوضح المتحدث الرسمي باسم القوات الجوية الأوكرانية يوري إيغنات في وقت لاحق عبر حديث تلفزيوني قائلاً بشأن هذه المقذوفات "إما أنها سقطت في الحقول، أو انفجرت في الهواء، أو طالتها وسائل الحرب الإلكترونية لقواتنا الدفاعية".

ولم تعلن السلطات الأوكرانية بعد عن سقوط قتلى، في حين قالت النيابة العامة الأوكرانية إن هجوماً صاروخياً في منطقة سومي في شمال شرق البلاد أدى إلى إصابة مدني بجروح وألحق أضراراً بـ 26 مبنى.

وقال حاكم منطقة تشيرنيغيف فياتشيسلاف تشاوس إن "هناك أضراراً" في جزئها الشمالي.

وأفاد فيليب برونين حاكم منطقة بولتافا الواقعة في وسط البلاد، بأن صاروخاً لم ينفجر سقط في الفناء الخلفي لمنزل سكني في المنطقة.

وفعّلت بولندا المجاورة لأوكرانيا، أنظمة دفاعها الجوي لفترة وجيزة بسبب ارتفاع مستوى التهديدات.

إلى ذلك استهدفت المدفعية الروسية الأراضي الأوكرانية القريبة من خط المواجهة.

وأدى القصف إلى إصابة أحد المدنيين في بيريسلاف على ضفاف نهر دنيبرو جنوب خيرسون، مساء الجمعة. وقال حاكم المنطقة أولكسندر بروكودين السبت، إنه "تم العثور على امرأة تبلغ 71 عاما تحت أنقاض مبنى سكني" ويتم تقديم المساعدة الطبية لها.





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