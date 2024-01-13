عاصفة ثلجية قوية تُعطل برامج الحملات الانتخابية في ولاية أيوا

أدى انخفاض درجات الحرارة والرياح العاتية وتساقط الثلوج بكثافة إلى تعطيل تنظيم المرحلة الأخيرة من الحملات الانتخابية في ولاية أيوا الأمريكية الجمعة، فيما ألقى المرشحون الجمهوريون الطامحون لخوض الانتخابات الرئاسية آخر خطاباتهم.

وحذر خبراء الأرصاد من "عاصفة ثلجية قوية" في معظم أنحاء الولاية الواقعة في وسط البلاد الغربي. وقالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية إن الرياح التي تراوح سرعتها بين 80 إلى 89 كيلومترًا في الساعة، مصحوبة بتساقط الثلوج، قد تخفض الرؤية إلى 400 متر.

وبسبب سوء الأحوال الجوية، ألغى المرشحان رون ديسانتيس ونيكي هايلي تجمعاتهما قبل أيام قليلة من المجلس الشعبي الانتخابي الجمهوري (كوكس) المقرر الاثنين في ولاية أيوا، وهو أول اقتراع تمهيدي قبل انتخابات نوفمبر.

وقال ديسانتيس للصحافيين في عاصمة الولاية دي موين "نريد أن نضمن سلامة الجميع"، فيما كانت الرياح تصفر في المدينة حيث انخفضت درجة الحرارة إلى 14 درجة مئوية تحت الصفر.

وتوقعت مصلحة الأرصاد الجوية أن يتبع العاصفة هبوب رياح قطبية وموجة من البرد القارس، محذرة من "رياح باردة على نحو خطر" تصل إلى 43 درجة مئوية تحت الصفر في ولاية أيوا وفي جميع أنحاء المنطقة خلال نهاية الأسبوع.

ومن المتوقع أيضًا تساقط ثلوج تصل سماكتها إلى خمسة سنتمترات أو أكثر في الولاية، وحتى إلى 25 سنتمترًا في بعض المناطق.

وشوهدت عشرات السيارات والشاحنات مقلوبة في دي موين، وقالت شرطة ولاية أيوا على وسائل التواصل الاجتماعي إنها تدخلت 436 مرة لمساعدة السائقين الجمعة قبل العاشرة مساءً.

وحذرت مصلحة الأرصاد في الولاية على وسائل التواصل الاجتماعي من خطورة القيادة على الطرق وتوقعت أن تستمر الظروف المصاحبة للعاصفة الثلجية السبت "يليها برد خطر ورياح شديدة خلال نهاية الأسبوع وأوائل الأسبوع المقبل".

وأثار الطقس مخاوف جدية بشأن نسبة المشاركة في المجالس الانتخابية فيما تأمل هايلي وديسانتيس في التقدم على الرئيس السابق دونالد ترامب الذي يتصدر استطلاعات الرأي والفوز بترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة.

ووعد الحاكم الجمهوري للولاية كيم رينولدز بعدم الاستسلام للطقس وإيصال الناخبين إلى مراكز الاقتراع.

ونظمت هايلي، سفيرة الأمم المتحدة السابقة وحاكمة ولاية كارولاينا الجنوبية، فعاليات الجمعة عبر الإنترنت، مع أنها ناشدت سكان أيوا ألا يدعوا الطقس يمنعهم من الحضور الاثنين.

وقال ديسانتيس البالغ من العمر 45 عاما للصحافيين الذين كانوا يقفون في الخارج تحت الثلج "سأتحدى أي شيء ... نريد الفوز، نحن هنا للحصول على كل صوت يمكن أن نحصل عليه".

لكن ترامب الذي تعهد لمؤيديه أن يصل إلى ولاية أيوا قبل التصويت على الرغم من الطقس، يعول على فوز ساحق في الولاية لكي يحصل بسرعة على ترشيح الحزب في حين يواجه أربع قضايا جنائية.

وفي مقطع فيديو نُشر على منصته "تروث سوشال"، قال ترامب "ستكون رحلة شاقة بعض الشيء. لا أحد يعرف بالضبط كيف سنصل إلى هناك، لكننا سنجد طريقة لذلك. لن نفوت الأمر".

إلغاء رحلات جوية

ألغيت الرحلات الجوية التي كانت ستقل آلاف المراسلين والمراقبين السياسيين إلى ولاية أيوا أو أعيد توجيهها إلى الولايات المجاورة التي تأثرت أيضًا بتداعيات العاصفة الهائلة.

وفي جميع أنحاء البلاد ألغيت أكثر من 2000 رحلة طيران بما في ذلك أكثر من 400 رحلة في مطار أوهير بشيكاغو، وفقًا لموقع فلايت أوير.

وبحلول مساء الجمعة، أعيدت الكهرباء إلى معظم المشتركين في إلينوي بعدما عانى من انقطاعها أكثر من 100 ألف شخص بسبب الرياح والثلوج.

وإلى الغرب، قالت مصلحة الأرصاد الجوية إن مونتانا وداكوتا قد تشهدا درجات حرارة منخفضة تصل إلى 45 درجة مئوية تحت الصفر.

وحذرت الوكالة من أن "درجات الحرارة القصوى هذه تعني أن هناك خطر الإصابة بقضمة الصقيع على الجلد المكشوف وبانخفاض حرارة الجسم".

ويهدد الطقس الشتوي أيضًا مباريات كرة القدم الرئيسية خلال نهاية الأسبوع.

ومن المتوقع أيضًا أن تتساقط الثلوج على غرب الولايات المتحدة مع اصطدام العاصفة بهواء القطب الشمالي المتجمد.

وقال خبراء الأرصاد إنه قد يكون هناك تراكم كبير للثلوج في أجزاء من أوريغون وأيداهو ويوتا، في حين من المتوقع هطول أمطار ثلجية ومتجمدة السبت في الجنوب والشمال الشرقي.

وتأتي العواصف في أعقاب طقس شديد البرودة ضرب معظم أنحاء الولايات المتحدة في وقت سابق من الأسبوع، مما تسبب في مقتل عدد من الأشخاص وانقطاع التيار الكهربائي عن مئات الآلاف من المنازل والشركات.





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