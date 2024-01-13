عودة رحلة طيران يابانية بعد الإقلاع بسبب شرخ في نافذة مقصورة الطيار

ذكرت وكالة كيودو للأنباء أن شركة طيران عموم اليابان أعادت اليوم السبت رحلة محلية إلى المطار الذي أقلعت منه بعد اكتشاف شرخ في نافذة مقصورة الطيار في الطائرة، وهي من طراز بوينغ 737، أثناء تحليقها في الجو.

وأضافت الوكالة نقلا عن شركة الطيران أن الرحلة 1182 كانت في الطريق إلى مطار توياما، لكنها عادت إلى مطار نيو شيتوس في سابورو في حوالي الساعة 11:20 صباحا (02.20 بتوقيت غرينتش)، وقالت إنه لم تحدث إصابات بين الركاب البالغ عددهم 59 وأفراد الطاقم الستة.





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