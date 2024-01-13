عودة رحلة طيران يابانية بعد الإقلاع بسبب شرخ في نافذة مقصورة الطيار

(MENAFN
- Al-Bayan)
ذكرت وكالة كيودو للأنباء أن شركة طيران عموم اليابان أعادت اليوم السبت رحلة محلية إلى المطار الذي أقلعت منه بعد اكتشاف شرخ في نافذة مقصورة الطيار في الطائرة، وهي من طراز بوينغ 737، أثناء تحليقها في الجو.
وأضافت الوكالة نقلا عن شركة الطيران أن الرحلة 1182 كانت في الطريق إلى مطار توياما، لكنها عادت إلى مطار نيو شيتوس في سابورو في حوالي الساعة 11:20 صباحا (02.20 بتوقيت غرينتش)، وقالت إنه لم تحدث إصابات بين الركاب البالغ عددهم 59 وأفراد الطاقم الستة.
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