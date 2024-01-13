تشييع جثمان الشهيد خالد زبيدي إلى مثواه الأخير شمال طولكرم

(MENAFN
- Palestine News Network )
طولكرم/PNN-شيعت جماهير شعبنا في محافظة طولكرم، اليوم السبت، جثمان الشهيد خالد أحمد زبيدي (19 عاما)، إلى مثواه الأخير في بلدة زيتا.
وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي بمدينة طولكرم، محمولا على الأكتاف، وجاب المشيعون شوارع المدينة، ثم إلى بلدته، وصولا إلى منزله، حيث ألقت عائلته نظرة الوداع الأخيرة على جثمانه، قبل أن يُنقل إلى مسجد البلدة، حيث أدى المشيعون صلاة الجنازة عليه، ثم ووري الثرى في مقبرة البلدة.
وعم الاضراب الشامل بلدة زيتا حدادا على روح الشهيد، فيما نعت القوى الوطنية والاسلامية في طولكرم وزيتا، وجامعة فلسطين التقنية- خضوري، ومجلس الطلبة وحركة الشبيبة الطلابية فيها الشهيد زبيدي، مستنكرين جرائم الاحتلال بحق شعبنا، مؤكدين السير على خطى الشهداء حتى التحرير ودحر الاحتلال.
وكان الشهيد زبيدي قد ارتقى مساء أمس الجمعة، عقب تعرضه للضرب المبرح من قبل قوات الاحتلال.
ويرتفع عدد شهداء محافظة طولكرم منذ بدء العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة، في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى 61 شهيدا.
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