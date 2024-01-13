قطاع الصناعات الغذائية يحقق نمواً بنسبة 11% في 2023

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد نائب رئيس غرفة صناعة الأردن وممثل قطاع الصناعات الغذائية والتموينية والثروة الحيوانية محمد الجيطان، نمو صادرات القطاع بنسبة 11% في عام 2023 بقيمة 947.4 مليون دينار مقارنة مع 853 مليون دينار العام 2022 وفقاً لبيانات شهادات المنشأ الصادرة عن الغرف الصناعية.



وأشار الجيطان، في بيان صحفي، إلى نمو صادرات القطاع على الرغم من التراجع في الصادرات الوطنية دلالة على أداء القطاع النوعي والتصاعدي المستمر منذ جائحة كورونا، مؤكداً أن طريق النمو ما زال طويلاً ويملك القطاع فرصاً تصديرية غير مستغلة تقدر بأكثر من 200 مليون دولار.



وأشار إلى ضرورة الإسراع في توفير نظام تتبع وطني متكامل للمنتجات الغذائية والحيوانية (الأجبان واللحوم المصنعة والألبان)، تكمن أهميته في تسجيل كل البيانات والمعلومات ذات الصلة بالمنتج، للتأكد من فاعلية استخدام الموارد والتأكد من تحقيق النتائج المرجوة، ما يتيح توفير فرصة للمنتجات الغذائية للدخول إلى عدد أكبر من الأسواق، وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية وخاصة مع (الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي؛ التي تشترط وجود نظام وطني للتتبع على مستورداتها)، والتي تعد مدخلاً لأكثر من 1.1 مليار مستهلك، وبالتالي النهوض بحجم صادرات القطاع، ومضاعفتها بشكل جذري.



ونوه إلى ضرورة تطبيق إجراء التفتيش من طرف ثالث على المستوردات الغذائية القادمة للمملكة، من خلال تكليف طرف ثالث لتقييم ومراجعة عمليات الإنتاج والتصنيع والتوزيع للمنتجات الغذائية والتحقق من الامتثال للمعايير الصحية والجودة والسلامة الغذائية.