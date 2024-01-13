بولندا تطلق مقاتلاتها بسبب نشاط للطيران الحربي الروسي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت القيادة الميدانية للقوات البولندية، للسكان أنه تم إرسال مقاتلات تابعة لجيشها وللحلفاء إلى منطقة قريبة من الحدود مع أوكرانيا بسبب "النشاط المتزايد" للطيران الروسي.



وكما ذكرت القيادة على موقع X (تويتر سابقا)، سجلت القوات المسلحة البولندية "نشاطا متزايدا للطيران بعيد المدى الروسي كان ذلك مرتبطا بنيتها ضرب أراضي أوكرانيا".

وأوضحت القيادة أنه في هذا السياق، تم اتخاذ قرار "بتكثيف تحليق الطيران البولندي والحلفاء لضمان سلامة المجال الجوي البولندي".



قبيل حلول العام الجديد، كثفت القوات المسلحة الأوكرانية قصف المناطق الحدودية الروسية. ففي 30 ديسمبر، تم قصف مركز مدينة بيلغورود بالقذائف الصاروخية، مما أدى إلى مقتل 25 شخصا وإصابة أكثر من 100 شخص.

RT