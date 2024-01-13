بولندا تطلق مقاتلاتها بسبب نشاط للطيران الحربي الروسي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت القيادة الميدانية للقوات البولندية، للسكان أنه تم إرسال مقاتلات تابعة لجيشها وللحلفاء إلى منطقة قريبة من الحدود مع أوكرانيا بسبب "النشاط المتزايد" للطيران الروسي.
وكما ذكرت القيادة على موقع X (تويتر سابقا)، سجلت القوات المسلحة البولندية "نشاطا متزايدا للطيران بعيد المدى الروسي كان ذلك مرتبطا بنيتها ضرب أراضي أوكرانيا".
وأوضحت القيادة أنه في هذا السياق، تم اتخاذ قرار "بتكثيف تحليق الطيران البولندي والحلفاء لضمان سلامة المجال الجوي البولندي".
قبيل حلول العام الجديد، كثفت القوات المسلحة الأوكرانية قصف المناطق الحدودية الروسية. ففي 30 ديسمبر، تم قصف مركز مدينة بيلغورود بالقذائف الصاروخية، مما أدى إلى مقتل 25 شخصا وإصابة أكثر من 100 شخص.
RT
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