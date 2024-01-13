4 شهداء و20 مفقودا باستهداف منزل في غزة
التاريخ
1/13/2024 7:14:13 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
استشهد 4 فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف منزل عائلة "قاسم" في شارع النفق بمدينة غزة، مؤكدا أن نحو 20 شخصا في عداد المفقودين.
وارتفع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 23 ألفا و843 شهيدا و60 ألفا و317 جريحا منذ الـ 7 من اكتوبر
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