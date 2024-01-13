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4 شهداء و20 مفقودا باستهداف منزل في غزة

1/13/2024 7:14:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استشهد 4 فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف منزل عائلة "قاسم" في شارع النفق بمدينة غزة، مؤكدا أن نحو 20 شخصا في عداد المفقودين.

وارتفع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 23 ألفا و843 شهيدا و60 ألفا و317 جريحا منذ الـ 7 من اكتوبر

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