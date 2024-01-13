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مركبة الهبوط الأميركية على القمر تُواصِل جمع البيانات

1/13/2024 7:14:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - لا تزال مركبة هبوط على سطح القمر تابعة لشركة أميركية تعمل حتى الآن في الفضاء رغم مرور أربعة أيام على إقلاعها وتعرّضها لتسرّب وقود كان كفيلاً بإفشال مهمتها، بحسب ((وكالة الصحافة الفرنسية)).


فشركة ((أستروبوتيك)) الأميركية الناشئة إلى تولّت تصنيع الهبوط ((بيريغرين))، كانت تأمل في أن تصبح أول مركبة فضائية أميركية تهبط على سطح القمر منذ أكثر من 50 عاماً.


لكنّ الشركة أعلنت في مطلع الأسبوع الحالي أن المركبة لن تستطيع الهبوط على سطح القمر كما كان مقرراً.


ومع ذلك، تُواصِل فرق ((أستروبوتيك)) البحث عن ((حلول لإطالة عمرها الافتراضي))، وفق ما أعلنت الشركة أمس الجمعة، موضحة أنها تسعى إلى الإفادة منها في جمع أكبر قدر ممكن من البيانات تمهيداً لمحاولة هبوط مقبلة.
وأفادت ((أستروبوتيك)) بأن الخلل الذي طرأ بُعيد الإقلاع الاثنين الماضي قد يكون نتج من عطل في أحد الصمّامات، تسبّب مذّاك في تسرّب الوقود من أحد الخزانات.


إلا أن ((أستروبوتيك)) لم تستسلم، بل واصلت جهودها التي مكّنت المركبة من البقاء في مسارها، والابتعاد عن الأرض أكثر من 350 ألف كيلومتر.


وتمكنت الأدوات العلمية التي تحملها لحساب وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) من إرسال بيانات. وأوضحت ناسا أن اثنتين منها تتوليان قياس الإشعاع أثناء الرحلة.

الشرق الأوسط

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