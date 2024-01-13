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وزن الطفل يتأثر بالرضاعة الطبيعية المبكرة

1/13/2024 7:14:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفادت دراسة جديدة بأن الرضاعة الطبيعية المستمرة للرضع بأي كمية خلال الأشهر الـ 3 الأولى من عمرهم ارتبطت بانخفاض خطر الإصابة بالسمنة في طفولتهم، بغض النظر عن وزن الأم.
وفي حين أظهرت دراسات سابقة أن الرضاعة الطبيعية قد تحمي الأطفال من السمنة وغيرها من الحالات المزمنة، إلا أن هذه العلاقة لم تتم دراستها كثيراً لدى النساء المصابات بالسمنة.


وبحسب "مديكال إكسبريس"، تلقي نتائج التي أجريت في جامعة ميتشغان الضوء على أن كل شهر إضافي من الرضاعة الطبيعية، بعد مرور الأشهر الـ 3 الأولى، سواء كانت كمية الحليب ثابتة أو حصرية، قد يساهم في انخفاض الوزن، في وقت لاحق من مرحلة الطفولة.


كما أن هذه الفائدة تنطبق على أبناء الأمهات اللاتي عانين من السمنة قبل الحمل.


ونظر الباحثون خلال الدراسة في قياسات الوزن لـ 8134 زوجاً من الأمهات والأطفال في 21 موقعاً في 16 ولاية أمريكية وبورتوريكو.


وفحصت الدراسة حالتين للرضاعة الطبيعية: ما إذا كانت الأم قد أرضعت رضاعة طبيعية، أو ما إذا كانت الأم ترضع الطفل رضاعة طبيعية حصرية عند عمر 3 أشهر، ويشمل ذلك الرضاعة الطبيعية، التي تسمح بمصادر غذائية أخرى.


وارتبطت الرضاعة الطبيعية الحصرية بعد 3 أشهر بانخفاض وزن الطفل فقط بين النساء اللواتي كان مؤشر كتلة الجسم قبل الحمل، ضمن المعدل الطبيعي.


أما انخفاض وزن الطفل بالنسبة للأمهات اللاتي لديهن زيادة في الوزن، فارتبط بأن تستمر الرضاعة الطبيعية لما بعد 3 أشهر.

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