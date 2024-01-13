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الأرصاد: تساقط الأمطار مساء اليوم على هذه المناطق

1/13/2024 7:14:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت إدارة الأرصاد الجوية، إنه مع ساعات مساء اليوم، تزاد كميات الغيوم وتتهيأ الفرصة لسقوط زخات من الأمطار في شمال المملكة.


وبينت الإدارة في نشرتها، أن الاجواء تبقى باردة بوجه عام، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة.


وأوضحت أن الرياح تكون جنوبية غربية معتدلة السرعة ، وفي خليج العقبة تكون الأجواء باردة ليلا والرياح جنوبية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج .


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