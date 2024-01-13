الأرصاد: تساقط الأمطار مساء اليوم على هذه المناطق

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت إدارة الأرصاد الجوية، إنه مع ساعات مساء اليوم، تزاد كميات الغيوم وتتهيأ الفرصة لسقوط زخات من الأمطار في شمال المملكة.
وبينت الإدارة في نشرتها، أن الاجواء تبقى باردة بوجه عام، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة.
وأوضحت أن الرياح تكون جنوبية غربية معتدلة السرعة ، وفي خليج العقبة تكون الأجواء باردة ليلا والرياح جنوبية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج .
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