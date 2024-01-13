10 قتلى على الأقل في حادث انفجار منجم بالصين

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قتل عشرة أشخاص على الأقل وفقد ستة آخرون في حادث وقع في منجم للفحم في وسط الصين وفق ما ذكره التلفزيون العام اليوم (السبت).



وأوضح تلفزيون ((سي سي تي في)) الصيني العام أن الحادث وقع الجمعة عند الساعة 06:55 بتوقيت غرينتش في منجم يقع على مسافة أكثر من 700 كيلومتر من بكين في بينغدينغشان في إقليم خبي.



وتشير التحقيقات الأولية إلى حدوث انفجار كما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية (شينخوا).



وسجلت معايير السلامة في المناجم تحسنا واضحا في العقود الأخيرة، كما تحسنت التغطية الإعلامية لهذه الحوادث التي كان يتم تجاهل الكثير منها في الماضي.

لكن حوادث ما زالت تقع باستمرار بسبب الخطر المرتبط بهذا القطاع والتطبيق المتفاوت لتعليمات السلامة في بعض الأحيان. وأدى حادث في ديسمبر (كانون الأول) الماضي في منجم فحم آخر في هيلونغجيانغ بشمال شرقي الصين إلى مقتل 12 شخصا.



قبل ذلك، لقي ما لا يقل عن 16 شخصا حتفهم في سبتمبر (أيلول) الماضي في حريق في منجم للفحم في مقاطعة قويتشو بجنوب غربي البلاد.



والعام الماضي، أدى انهيار منجم فحم مفتوح في فبراير (شباط) الماضي في منغوليا الداخلية (شمال) إلى مقتل 53 شخصا. ودفن عشرات الأشخاص والمركبات تحت الركام.

الشرق الأوسط