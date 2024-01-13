حزب الله: قصفنا موقع ‏بركة ريشا الإسرائيلي

حزب الله: قصفنا موقع بركة ريشا الإسرائيلي
التاريخ
1/13/2024 7:14:12 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) ا لوكيل الإخباري-
أعلن حزب الله اللبناني عن قصفه موقع بركة ريشا الإسرائيلي، مؤكدا تحقيقه إصابة مباشرة، وذلك بعد ساعات من استهدافه موقع العاصي.
فيما أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن الطيران الإسرائيلي شن غارتين على المنطقة الواقعة بين بلدات يارين وطيرحرفا والجبين في جنوب لبنان.
MENAFN13012024000208011052ID1107716599
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.