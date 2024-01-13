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حزب الله: قصفنا موقع ‏بركة ريشا الإسرائيلي

1/13/2024 7:14:12 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) ا لوكيل الإخباري- أعلن حزب الله اللبناني عن قصفه موقع ‏بركة ريشا الإسرائيلي، مؤكدا تحقيقه إصابة مباشرة، وذلك بعد ساعات من استهدافه موقع العاصي.


فيما أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن الطيران الإسرائيلي شن غارتين على المنطقة الواقعة بين بلدات يارين وطيرحرفا والجبين في جنوب لبنان.

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