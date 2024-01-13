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المرشح المؤيد لاستقلال تايوان يتقدم في الانتخابات الرئاسية

1/13/2024 6:11:00 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أظهرت المعطيات بعد مرور 30 دقيقة على بدء فرز الأصوات، أن لاي تشينغ -تي من الحزب التقدمي الديمقراطي الحاكم في تايوان، يتقدم بشكل أولي في انتخابات رئيس إدارة الجزيرة.


وتبث قناة Sanli TV التلفزيونية، عملية فرز الأصوات مباشرة من مراكز الاقتراع.
ووفقا لها، يتقدم لاي تشينغ -تي بشكل مبدئي بنسبة 34.2%، يليه كي وين زي مرشح حزب الشعب التايواني الذي يدعو إلى الحوار مع الصين والولايات المتحدة، بنسبة 28.9%، ثم مرشح حزب المعارضة التايواني الذي يدعو إلى تطبيع العلاقات مع بكين في المركز الثالث بنسبة 28.4%.


ولم تحدد القناة التلفزيونية، ما هي نسبة الاستمارات الانتخابية التي تم فرزها بالفعل أو متى سيتم الانتهاء من عملية الفرز.

وخلال الانتخابات لا يتم توفير التصويت الإلكتروني أو الغيابي أو المبكر.

RT

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