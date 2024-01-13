قوات الاحتلال تعيق تنقل الفلسطينيين على مدخل قلقيلية
التاريخ
1/13/2024 6:11:00 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، حاجزا عسكريا عند مدخل مدينة قلقيلية.
وأفادت مصادر لـ"وفا "، بأن قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا عند المدخل الرئيسي الشرقي لمدينة قلقيلية، وأوقفت مركبات الفلسطينيين، ودققت في هويات راكبيها، ما أدى إلى إعاقة حركة السير، والتسبب بأزمة خانقة.
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