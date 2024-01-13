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المنخفض الجوي رفع الطلب على الغاز 30 ألف اسطوانة يومياً

1/13/2024 6:11:00 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال نقيب أصحاب محطات المحروقات نهار السعيدات، إن الطلب على اسطوانات الغاز، ارتفع خلال المنخفض بمعدل 30 ألف اسطوانة يومياً.
وبيّن السعيدات لـ " الوكيل الإخباري" أن الطلب اليومي ارتفع من 150 ألف إلى 180 ألف اسطوانة يومياً، منذ بداية المنخفض يوم الخميس الماضي.
وأشار إلى أن محطات ووكالات التوزيع لديها مخزون كافٍ يغطي حاجة السوق من الغاز، خلال المنخفض الجوي.
وتأثرت المملكة منذ الخميس الماضي، بمنخفض جوي عميق، تخلله أمطار غزيرة تساقطت على مختلف المناطق.




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