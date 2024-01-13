المنخفض الجوي رفع الطلب على الغاز 30 ألف اسطوانة يومياً

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال نقيب أصحاب محطات المحروقات نهار السعيدات، إن الطلب على اسطوانات الغاز، ارتفع خلال المنخفض بمعدل 30 ألف اسطوانة يومياً.
وبيّن السعيدات لـ " الوكيل الإخباري" أن الطلب اليومي ارتفع من 150 ألف إلى 180 ألف اسطوانة يومياً، منذ بداية المنخفض يوم الخميس الماضي.
وأشار إلى أن محطات ووكالات التوزيع لديها مخزون كافٍ يغطي حاجة السوق من الغاز، خلال المنخفض الجوي.
وتأثرت المملكة منذ الخميس الماضي، بمنخفض جوي عميق، تخلله أمطار غزيرة تساقطت على مختلف المناطق.
MENAFN13012024000208011052ID1107716562
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.