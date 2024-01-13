حزب الله يستهدف موقعا إسرائيليا

حزب الله يستهدف موقعا إسرائيليا
التاريخ
1/13/2024 6:11:00 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال حزب الله اللبناني إنه استهدف موقع العاصي الإسرائيلي وحقق إصابة مباشرة.
فيما أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن طائرات الاحتلال قصفت عدة بلدات في جنوب لبنان منذ الليلة الماضية.
MENAFN13012024000208011052ID1107716561
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.