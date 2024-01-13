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حزب الله يستهدف موقعا إسرائيليا

1/13/2024 6:11:00 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال حزب الله اللبناني إنه استهدف موقع العاصي الإسرائيلي وحقق إصابة مباشرة.

فيما أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن طائرات الاحتلال قصفت عدة بلدات في جنوب لبنان منذ الليلة الماضية.


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