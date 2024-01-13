كتائب القسام تعلن عن عمليات عسكرية جديدة في خان يونس

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت كتائب القسام إنها فجرت عبوة مضادة للأفراد في قوة إسرائيلية من 4 جنود قرب نفق شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة، مشيرة إلى أنها أوقعت أفرادها بين قتيل وجريح.



وأضافت أنها قصفت تجمعا لآليات وجنود الاحتلال شرق خان يونس بقذائف هاون من العيار الثقيل.



كما قالت إنها تمكنت من استهداف طائرة مروحية شرق مدينة خان يونس بصاروخ أرض-جو.

ونوهت أنها استهدفت جرافة عسكرية ودبابتين إسرائيليتين من نوع "ميركافا" بعبوات شواظ شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة، وسط تواصل الاشتباكات مع قوات الاحتلال المتوغلة.

وأضافت أنها استهدفت قوة إسرائيلية راجلة بعبوة مضادة للأفراد شرق خان يونس، وأوقعتهم بين قتيل وجريح.



يأتي ذلك بعد إعلان القسام أنها استهدفت آليات إسرائيلية وقوة راجلة أخرى في خان يونس.