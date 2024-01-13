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الجيش الروسي يستخدم راجمة صواريخ ذات 80 ماسورة

1/13/2024 6:11:00 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نشرت الشبكات الاجتماعية الروسية صورا لراجمة الصواريخ "غراد" ذات 80 ماسورة التي وضعت على منصة دبابة "تي – 80 أو" المزودة بمحرك توربيني ينتج 1250 حصانا.


وشكلت تلك الدبابة كذلك منصة لمنظومة "توس- 1 آ" للذخائر الترموبارية ( قاذفة اللهب الثقيلة).
وتختلف راجمة الصواريخ المجنزرة عن كل نماذجها السابقة بعدد المواسير الذي بلغ 80 ماسورة، ما يزيد ضعفا عما هو عليه لدى النموذج الكلاسيكي الموضوع على منصتي "أورال – 375 دي" أو "أورال- 4320" المدولبتين.


يذكر أن الصناعة السوفيتية كانت قد أنتجت في الثمانينات راجمة الصواريخ " 9 كا 59 بريما" بـ50 ماسورة. لكن إنتاجها توقف في مطلع التسعينيات.


وقبل ذلك حاول المهندسون السوفييت وضع راجمة الصواريخ على منصتي ناقلتي "إم تي – إل بي" و"2 إس 1" المدرعتين، لكن لم يتم تطويرهما لاحقا لأسباب مختلفة.


فيما يتعلق بالنموذج المصنوع على أساس دبابة" تي – 80 أو" التي أطلق عليها "الدبابة الطائرة" لمواصفاتها التقنية الفريدة فإنه يختلف عن سابقاته بقدرة نارية كبيرة وأجهزة الحماية القوية المضادة للقذائف.

RT

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