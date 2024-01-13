الاحتلال يعتقل 15 فلسطينيا بالضفة خلال الساعات الماضية

MENAFN - Al Wakeel News)أعلن نادي الأسير الفلسطيني أن الاحتلال الإسرائيلي اعتقل خلال الساعات الماضية 15 فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية المحتلة.



وبذلك ارتفعت حصيلة الاعتقالات بالضفة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 5835 معتقلا.



وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أفادت بأن الجيش الإسرائيلي اعتقل قبل ساعات 3 فلسطينيين خلال مداهمة بلدتي إذنا وصوريف غرب الخليل.



وأضافت أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 6 فلسطينيين بينهم طفل، وأشقاء وسط مدينة بيت لحم.

