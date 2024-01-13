الاحتلال يعتقل 15 فلسطينيا بالضفة خلال الساعات الماضية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلن نادي الأسير الفلسطيني أن الاحتلال الإسرائيلي اعتقل خلال الساعات الماضية 15 فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية المحتلة.
وبذلك ارتفعت حصيلة الاعتقالات بالضفة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 5835 معتقلا.
وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أفادت بأن الجيش الإسرائيلي اعتقل قبل ساعات 3 فلسطينيين خلال مداهمة بلدتي إذنا وصوريف غرب الخليل.
وأضافت أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 6 فلسطينيين بينهم طفل، وأشقاء وسط مدينة بيت لحم.
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