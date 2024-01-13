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الاحتلال يعتقل 15 فلسطينيا بالضفة خلال الساعات الماضية

1/13/2024 6:11:00 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن نادي الأسير الفلسطيني أن الاحتلال الإسرائيلي اعتقل خلال الساعات الماضية 15 فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية المحتلة.


وبذلك ارتفعت حصيلة الاعتقالات بالضفة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 5835 معتقلا.


وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أفادت بأن الجيش الإسرائيلي اعتقل قبل ساعات 3 فلسطينيين خلال مداهمة بلدتي إذنا وصوريف غرب الخليل.


وأضافت أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 6 فلسطينيين بينهم طفل، وأشقاء وسط مدينة بيت لحم.


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