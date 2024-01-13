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بلدية الكرك تطلق اسم الشهيد الدحدوح على احد شوارع المدينة

1/13/2024 6:10:59 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قرر رئيس بلدية الكرك الكبرى المهندس محمد المعايطة وأعضاء المجلس البلدي تسمية أحد شوارع مدينة الكرك بإسم الشهيد الصحفي حمزة وائل الدحدوح.


وقالت البلدية إن تسمية الشارع جاءت تقديرا لصمود أهل قطاع غزة .




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