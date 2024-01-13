بلدية الكرك تطلق اسم الشهيد الدحدوح على احد شوارع المدينة
التاريخ
1/13/2024 6:10:59 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قرر رئيس بلدية الكرك الكبرى المهندس محمد المعايطة وأعضاء المجلس البلدي تسمية أحد شوارع مدينة الكرك بإسم الشهيد الصحفي حمزة وائل الدحدوح.
وقالت البلدية إن تسمية الشارع جاءت تقديرا لصمود أهل قطاع غزة .
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