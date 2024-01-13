الجرعة المنخفضة من الكالسيوم تحمي من الولادة المبكرة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكدت دراسة جديدة تمت تحت إشراف من جامعة هارفارد أن مكملات الكالسيوم بجرعة منخفضة (500 ملغ يومياً) فعالة في الوقاية من تسمم الحمل والولادة المبكرة.وتعتبر الدراسة هي الأولى التي تقيم فاعلية مكملات الكالسيوم بنظام الجرعة المنخفضة مقابل الجرعة العالية التي توصي بها منظمة الصحة العالمية.



وبحسب "مديكال إكسبريس"، توفر الدراسة التي أجريت بالتطبيق على حالات حمل في الهند وتنزانيا، فرصة لمراجعة التوصية الحالية لمنظمة الصحة العالمية.



وفي الدراسة، أجرى الباحثون تجربتين عشوائيتين على 11 ألف حامل في الهند و11 ألف حامل في تنزانيا لتقييم ما إذا كان تناول 500 ملغ من الكالسيوم يومياً فعال مثل 1500 ملغ في تقليل مخاطر تسمم الحمل والولادة المبكرة (قبل الأسبوع 37 من الحمل).



وكانت جميع المشاركات حوامل للمرة الأولى، مما جعلهن أكثر عرضة لخطر الإصابة بتسمم الحمل.



وبدءًا من 20 أسبوعاً من الحمل، حصلت المشاركات على إمدادات شهرية من مكملات الكالسيوم اليومية، والتي تتكون إما من ثلاث أقراص كالسيوم 500 ملغ أو قرص كالسيوم 500 ملغ وحبتين وهميين.



وتمت مراقبة صحتهن خلال زيارات العيادة في كل شهر من أشهر الحمل، وعند الولادة، وبعد 6 أسابيع من الولادة.



ووجدت الدراسة أن مكملات الكالسيوم بجرعة منخفضة كانت فعالة مثل مكملات الكالسيوم بجرعة عالية في الوقاية من خطر تسمم الحمل.



وتفيد توصية منظمة الصحة بأن النساء اللاتي يتبعن نظاماً غذائياً منخفض الكالسيوم، وخاصة من يعشن في بلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، ينبغي أن يحصلن على جرعات عالية من الكالسيوم طوال فترة الحمل.

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